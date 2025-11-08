Laxman Hake : हा थिल्लरपणा... जरांगे केवळ सनसानाटी निर्माण करतात, लक्ष्मण हाकेंचा गंभीर आरोप!

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर खळबळजनक आरोप केला आहे. जरांगे म्हणाले, “धनंजय मुंडे यांनी माझ्या हत्येचा कट रचला आणि सुपारी दिली.” या आरोपांवर ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. हाके यांनी जरांगे यांच्यावर थेट “थिल्लरपणा” आणि “सनसनाटी निर्माण करणे” असे गंभीर शब्द वापरले..हा सगळा ड्रामा कशासाठी?लक्ष्मण हाके यांनी एका वृत्तवाहीणीशी बोलताना म्हटले, “मनोज जरांगे यांना समोर कुणी उभे राहिले नाही, की मीडियाचे कॅमेरे फिरले नाहीत, तर लगेच सनसनाटी निर्माण करायची! आरोप कोणावर? ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांनी तर स्पष्ट सांगितले आहे की, ‘आमच्यावर कोणत्याही प्रकारची चौकशी करा.’ निवडणुकची आयोगाने सूचना जारी केली होती. मग हा सगळा ड्रामा कशासाठी?”.Manoj Jarange : माझ्याविरोधात षड्यंत्राचे धनंजय मुंडे सूत्रधार; मनोज जरांगे यांचा गंभीर आरोप, मारण्यासाठी अडीच कोटींचा व्यवहार.थिल्लरपणाहाके पुढे म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या मनात आरक्षण डावलल्याची भावना आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. पण त्या सगळ्या बाजूला ठेवून रोज एक नवीन आरोप, नवीन कट, नवीन सुपारी… हा सगळा खेळ फक्त कॅमेरे आपल्याकडे खेचण्यासाठी आहे. हा थिल्लरपणा आहे. महाराष्ट्रातील जनता हे सगळे ओळखते.”.बजरंग सोनवणे यांना देखील लक्ष्मण हाके यांनी टोलादरम्यान, खासदार बजरंग सोनवणे यांना देखील लक्ष्मण हाके यांनी टोला लगावला. ते म्हणाले, “बजरंग सोनवणे म्हणतात या सगळ्यात राजकारणाची गरज नाही. पण हेच सांगतात जरांगेमुळे हे निवडून आले, हे मनोज जरांगे पाटील लोकसभा निवडणुकीत रात्री-अपरात्री कुठे कुठे फिरायचे, कोणाकोणाशी बैठका घ्यायच्या, हे संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे.”.आरोपांना स्पष्टपणे फेटाळून लावलेतर धनंजय मुंडे यांनी या आरोपांना स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहे. त्यांनी म्हटले, “मी कोणत्याही कटात सामील नाही. जरांगे पाटील यांनी जे आरोप केले आहेत, त्याची कोणतीही चौकशी करा. मी तयार आहे.” मुंडे यांनी हे आरोप निवडणूक काळात राजकीय फायदा घेण्यासाठी केले जात असल्याचा दावा केला..राजकीय वातावरण तापलेमराठवाड्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना, जरांगे यांच्या या नव्या आरोपांमुळे ओबीसी-मराठा संघर्ष पुन्हा पुढे आला आहे. ओबीसी नेते एकीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक आहेत, तर दुसरीकडे जरांगे यांचे समर्थक मात्र त्यांच्या आरोपांना पाठिंबा देत आहेत..Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या खूनासाठी अडीच कोटींची डिल? धनंजय मुडेंचे नाव घेत केला घटनाक्रम उघड, कोण आहे PA कांचन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.