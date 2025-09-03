Maratha Reservation : उपोषणाची विजयी सांगता; मराठा आंदोलकांचा राज्यात जल्लोष, आझाद मैदानही घोषणांनी दुमदुमले

मुंबई : आझाद मैदानावर मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची आज विजयी सांगता झाली. मनोज जरांगे यांनी त्यांचे बेमुदत उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुंबईसह राज्यभरामध्ये जल्लोष करण्यात आला. आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे यांचा विजय असो, पाटील, पाटील, अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला होता..दरम्यान उच्च न्यायालयाने मागील दोन दिवसांतील सुनावणीदरम्यान सरकार आणि आंदोलकांना फटकारल्याने आझाद मैदानात देखील काही काळ तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानात शुक्रवारी उपोषणास सुरुवात केली. पहिले दोन दिवस आंदोलकांची गैरसोय झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. सोमवारी कार्यालयीन कामकाजाचा दिवस असल्याने काही लोकांच्या तक्रारीनंतर न्यायालयात तत्काळ याचिका दाखल करण्यात आली..त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने आझाद मैदान आणि दक्षिण मुंबई रिकामे करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सरकार आणि आंदोलकानाही फटकारले होते. त्यामुळे आझाद मैदानात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सरकार पातळीवर देखील आंदोलन थांबविण्यासाठी अनेक बैठका पार पडल्या होत्या. सल्लामसलत करून जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांवर तोडगा करण्यात आला. दुपारी चार वाजण्याच्या दरम्यान मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जरांगे पाटील यांची आझाद मैदानात भेट घेतली..अभ्यासकांकडून पडताळणीजरांगे पाटील यांनी केलेल्या प्रत्येक मागणीवर यावेळी मंत्री समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चर्चा करून सरकारच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. यावेळी शासन निर्णयातील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदविण्यात आले ते देखील बदलण्यास सांगण्यात आले. यावेळी आंदोलकांकडून अभ्यासकांची आणि वकिलांची फौज उभी करण्यात आली होती. शासनाने दिलेल्या ड्राफ्टची या समितीकडून तपासणी करून संमती घेण्यात आली. त्यानंतरच जरांगे पाटील यांनी शासनाचा प्रस्ताव मान्य केला. तसेच उपोषण सोडत असल्याची घोषणा केली..जरांगे पाटील यांची इच्छा अपूर्णच‘‘ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आमच्या मराठ्यांमध्ये एक कटुता आहे, ते जर इथे आले तर ती कटुता संपुष्टात येईल पण ते आले नाही तर ही कटुता कायम राहील,’’ असे म्हणत जरांगे- पाटील यांनी उपोषण सोडविण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच बोलाविले होते. मात्र, विखे पाटलांच्या विनंतीनंतर अखेर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.‘‘मंत्रिमंडळ समितीचा प्रमुख म्हणून मलाच सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत त्यामुळे माझ्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यही आमच्यासोबत आहेत,’’ असे विखे-पाटील म्हणाले. त्यानंतर, मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना विचारत विखे पाटील यांच्या हस्ते पाणी घेत उपोषण सोडले..‘सीएसएमटी’ समोर आनंदोत्सवसरकारने शासन आदेश (जीआर) काढून मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मुंबईतील ‘सीएसएमटी’ चौकात मंगळवारी मराठा आंदोलकांनी विजयी जल्लोष केला.गुलाल उधळत, ढोल-ताशांच्या गजरात आणि शिट्ट्यांच्या आवाजात परिसर ‘एक मराठा, लाख मराठा’ घोषणांनी दणाणून गेला. ‘कोण म्हणतं देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाय’, ‘पाटील, पाटील, पाटील’ अशा घोषणा देत शेकडो आंदोलकांनी उत्साह व्यक्त केला. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर आंदोलकांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ‘सीएसएमटी’समोर तरुण, महिला आणि वयोवृद्ध आंदोलकांनी गुलालाची उधळण करत विजयाच्या आरोळ्या दिल्या. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची आतषबाजीही करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.