Maratha Reservation : मागण्या मान्य, उपोषण मागे; हैदराबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी होणार; आंदोलकांचा जल्लोष

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेत मुंबईत भगवा झेंडा फडकवला. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट (तत्त्वतः: मान्य) लागू करण्यास राज्य सरकारने आज मंजुरी दिली. यानंतर मागील पाच दिवस मुंबईतील आझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसलेल्या जरांगे यांनी उपोषण सोडले..‘आपण जिंकलो..’ या दोनच शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच, ‘सरकार आणि आपल्यातील वैर संपलं’ असेही जाहीर केले. मात्र, ‘जीआर’च्या अंमलबजावणीत फसवणूक झाल्यास एका मंत्र्यालाही राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशाराही जरांगेनी दिला आहे.मराठा आरक्षणाचा शासननिर्णय निघाल्याशिवाय मुंबई न सोडण्याचा निर्धार करत मनोज जरांगे हजारो आंदोलकांसह मागील आठवड्यात आझाद मैदानात दाखल झाले होते. हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच सरकारी पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या आणि शासननिर्णयांचा एक मसुदा आज जरांगे यांना देण्यात आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे, आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील आणि आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांनी आंदोलनस्थळी जात जरांगे यांच्याशी मसुद्यावर चर्चा केली. .जरांगे यांनीही तिथेच तज्ज्ञांना मसुद्याचा अभ्यास करायला दिला आणि नंतर तो मान्य असल्याचे सांगितले. यानंतर जरांगे यांनी विखे यांच्या हातून लिंबू सरबत प्राशन करत उपोषण सोडले. त्यानंतर व्यासपीठावर गणपतीची आरती करत उपोषण स्थळावरून निघालेल्या विजयी मिरवणुकीत जरांगे सामील झाले. जरांगेंसह समितीच्या सदस्यांवर गुलाल उधळण्यात आला. यावेळी जरांगे यांना अश्रु अनावर झाले. सरकारने ‘जीआर’ची प्रत हातात दिल्यानंतर जरांगे यांनी मुंबई सोडत छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने प्रयाण केले.शंका आणि उत्तरे...मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारकडे एकूण आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी प्रत्येक मागणीवर सरकारकडून काय कारवाई केली जाईल याबाबतची माहिती विखे यांनी जरांगेना दिली. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची तयारी असल्याचे आणि तत्काळ त्याबाबतचे आदेश काढण्याची तयारी सरकारची असल्याचे विखेंनी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर तत्काळ आणि सातारा गॅझेटचा जीआर येत्या काही दिवसांत काढला जाईल, असे मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी आश्वासित केले आणि त्याची जबाबदारीही घेतली. जरांगे यांच्याबरोबर असलेल्या अभ्यासकांनीही सरकारचा मसुदा तपासून हिरवा कंदील दाखवल्यावर जरांगे यांचे समाधान झाले. मात्र यानंतरही जीआरच्या अंमलबजावणी करताना काही अडतणी आल्या किंवा नंतर त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास आम्ही पुन्हा समितीसमोर येणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विखेंनीही, सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये कधीही त्रुटी वाटल्यास आपण त्यावर चर्चा करून आवश्यक असेल तर शुद्धीपत्रक काढू, असे आश्वासित केले..मनोज जरांगेफसवणूक झाल्यास फिरू देणार नाही...हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याने गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे उपसमितीने मनोज जरांगे यांच्यासमोर मान्य केले. जर ‘जीआर’मध्ये काही फसवणूक झाली तर महाराष्ट्रात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नसल्याचा इशाराही जरांगे यांनी दिला. ‘जीआर’मध्ये काही चूक झाली तर तो फेकून देऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.राजेहो...तुमच्यामुळे जिंकलो!राज्य सरकारने आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त करताना ‘राजेहो..तुमच्यामुळे जिंकलो’ असे म्हणत समर्थकांचे आभार मानले. यानंतर आझाद मैदानात ‘एक मराठा, लाख मराठा’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘गणपती बाप्पा मोरया’ अशा घोषणा घुमल्या.उपोषण सोडण्यापूर्वी आझाद मैदानात समर्थकांशी संवाद साधताना जरांगे म्हणाले,‘‘आता माझी लेकरं सुखी राहतील, मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचं कल्याण झालं आहे. महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस हा सुवर्णक्षण आहे. याआधी विदर्भात आणि खान्देशात आपण नोंदी दिल्या आहेत. सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. इतर मागण्यांचे शासननिर्णय जारी केले आहेत.’’.मान्यहैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणीसामाजिक न्याय विभागाकडून जीआर प्रसिद्ध. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांची समिती स्थापन केली जाणार. मराठा समाजातील भूधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटाईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. गावातील, कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या साहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करून कुणबी जातीचा दाखला देणार..मागणी व कारवाईसातारा गॅझेट तत्काळ लागू करासातारा संस्थान व औंध संस्थान गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून महिनाभरात निर्णय घेणारआंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदतमराठा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आतापर्यंत १५ कोटींची आर्थिक मदत करण्यात आलेली आहे. प्रलंबित वारसांना येत्या आठवडाभरात मदत दिली जाणार.मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यामराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतचे आदेश या महिनाभरात काढले जाणार. त्यासाठी सरकार लवकरच न्यायालयात जाणारआंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी द्यामृतांच्या वारसांना परिवहन विभागात नोकरी देण्याची तरतूद आहे. मात्र एखादा मुलगा उच्चशिक्षित असेल तर त्याला परिवहन व्यतिरिक्त सरकारने वेगळा पर्याय द्यावा, या मागणीलाही मंजुरी. ‘एमआयडीसी’मध्ये नोकरी देण्याच्या पर्यायाचा विचार करण्याची सरकारची तयारीप्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता द्याजात पडताळणी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच दर सोमवारी जात पडताळणीबाबतच्या प्रलंबित अर्जांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यायला सांगणार. ५८ लाख नोंदींचा रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीला लावला जाणार..तूर्त अमान्यमराठा कुणबी एकचन्या. संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा कुणबी एकच आहेत असा जीआर काढण्याची मागणी जरांगेंनी केली होती. ती सरकारने मान्य केलेली नाही. विखेंनी याविषयी सांगितले, ते काम किचकट आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ उपसमितीने मागितला आहे.सगेसोयरेंनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यासगेसोयरेंबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकावर आठ लाख हरकती आलेल्या आहेत. त्या तपासण्यासाठी वेळ लागणार आहे.मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले, याचा मला आनंद आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाच्या हितासाठी चांगला तोडगा काढला आहे. वास्तविक हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आमची सुरुवातीपासूनच तयारी होती. मात्र जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र कायद्याच्या पातळीवर हे आरक्षण टिकणार नाही ही सरकारची भूमिका त्यांनी समजून घेतली. मला शिव्या, शाप दिला तरीही मी काल समाजासाठी काम करत होतो, पुढेही करत राहणार. महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे मी माझं कर्तव्य समजतो.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्रीमराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कायदा टिकला पाहिजे याबाबत आम्ही विचार करत होतो. मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे. दाखले देण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली असून, तत्काळ कार्यवाही केली जाणार आहे.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री.मराठा समाजाच्या आरक्षणासह इतर मागण्यांबाबत शासनाने पहिल्यापासूनच सकारात्मक व संवेदनशील भूमिका घेतली होती. आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा सन्मान राखत आणि त्यांना न्याय मिळावा यासाठी शासनाने सतत प्रयत्न केले. जरांगे यांच्या भावना आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षांना न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्रीहैदराबाद गॅझेटियर आहे तसे लागू केल्यास ओबीसी आरक्षण संपणार आहे. आमच्या आरक्षणाला धक्का बसल्यास सरकारला ओबीसी आंदोलनाला सामोरे जावे लागणार आहे. आम्हाला इतर कोणाचे आरक्षण नको, मात्र आमचे न्याय्य आरक्षण टिकविण्यासाठी आम्हाला बोलावे लागेल.- लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेतेहैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासह मराठा समाजाच्या इतर अनेक मागण्या भाजप महायुती सरकारने मान्य केल्याबद्दल मनोज जरांगे पाटील व सकल मराठा समाजाचे मी अभिनंदन करतो. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सकल मराठा समाजाच्या लढ्याचे हे यश आहे.- अशोक चव्हाण, खासदार. 