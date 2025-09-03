महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : मागण्या मान्य, उपोषण मागे; हैदराबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी होणार; आंदोलकांचा जल्लोष

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या उपोषणाची आज सरकारसोबत सकारात्मक वाटाघाटीनंतर शांततामय सांगता झाली असून राज्यभरात जल्लोष साजरा करण्यात आला.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या प्रमुख मागण्या राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेत मुंबईत भगवा झेंडा फडकवला. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट (तत्त्वतः: मान्य) लागू करण्यास राज्य सरकारने आज मंजुरी दिली. यानंतर मागील पाच दिवस मुंबईतील आझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसलेल्या जरांगे यांनी उपोषण सोडले.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha reservation case
maratha community reservation
maharashtra school reopen
health department maharashtra
maratha grant karnatak
Maharashtra transgender initiatives
Manoj Jarange leadership
Maharashtra water supply plan
political alliances in Maharashtra
Hyderabad Gazette Implementation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com