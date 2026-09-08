Maratha Reservation: जरांगेंचं उपोषण सुरु असताना नाशिकमध्ये मराठा समन्वयकांची पत्रकार परिषद; SEBC आरक्षणावर ठाम!

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मागच्या १० दिवसांमध्ये अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरु आहे. सरकारकडून चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या मात्र प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न झालेलं नाही. त्यामुळे जरांगे पाटलांनी १२ तारखेला राज्यातील मराठा बांधवांना अंतरवाली सराटीमध्ये बोलावलं आहे..एकीकडे जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरु असताना दुसरीकडे नाशिकमध्ये मात्र मराठा समन्वयकांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन एसईबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केलाय. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांच्यासर इतर मराठा प्रतिनिधी यावेळी हजर होते..Sainik Takli MIDC controversy : आमदार यड्रावकरांनीच सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा घाट घातला? शिरोळ तहसील कार्यालयात आंदोलकांचे गंभीर आरोप; संभाजी भिडेंनी केलं नेतृत्व.पत्रकार परिषदेमध्ये मराठा प्रतिनिधींनी एसईबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. जरांगे पाटलांचा लढा योग्य आहे परंतु राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं एसईबीसी आरक्षणाचं काय? हे आरक्षण कोर्टात टिकलं पाहिजे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. यासंदर्भात समिती नेमणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं..''राज्यात साधारण चार कोटी मराठा समाज आहे, यातील साडेतीन कोटी लोकांना एसईबीसीचा फायदा होणार आहे. हा लढा कुणालाच्याही विरोधासाठी नाही. जरांगे पाटील आमच्यासोबत आले तर ठीकच आहे. परंतु हे नवीन आरक्षण राज्यातील इतर मराठा बांधवांच्या फायद्याचं आहे.'' असा मुद्दा मराठा प्रतिनिधींनी उपस्थित केला.दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे पाटलांशी आता सरकार चर्चा करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यावर मराठा प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, ही सरकारची मस्ती असल्याचं म्हटलं आहे..राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, कुणबी प्रमाणपत्राची लढाई मराठवाड्यात चालू आहे, त्याला आमचा शंभर टक्के पाठिंबा आहे. त्या लढ्यात आम्हीही सहभागी आहोत. आता त्यांचा प्रश्न व्हॅलिडिटीच्या एँगलने आहे. जातपडताळणी तज्ज्ञांची समिती सरकारने केली पाहिजे. मराठवाड्यात निजामाचं डॉक्युमेंटशन असल्याने त्यात केवळ नावं आहेत, आडनावं नाहीत. ही मुख्य अडचण आहे. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला तर आमचा त्याला पाठिंबा आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात वंशावळ जुळवणीमध्ये अडचणी येत नाहीत, असं ते म्हणाले..Nagara Road Accident : कामाच्या शोधात निघालेल्या मजुरांवर काळाचा घाला! गोंदिया-बालाघाट मार्गावर ट्रक-पीकअपच्या धडकेत 6 जण ठार, 3 वर्षीय बालकाचाही समावेश; 7 गंभीर.दरम्यान, आपल्याविरोधात मराठा क्रांती मोर्चा उभा करीत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे पाटलांनी सकाळीच केलेला होता. त्यांनी थेट एकनाथ शिंदेंचं नाव घेत ते आपल्याविरोधात काही लोक बोलण्यासाठी उभा करीत असल्याचं म्हटलंय. त्यानंतरच नाशिकमध्ये मराठा प्रतिनिधींची पत्रकार परिषद पार पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.