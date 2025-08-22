महाराष्ट्र बातम्या

Manoj Jarange Patil: मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीचं पुनर्गठन; राधाकृष्ण विखेंकडे अध्यक्षपद

Maharashtra government reconstitutes cabinet sub-committee on Maratha reservation: मनोज जरांगे पाटील हे राज्यातील मराठा बांधवांसह २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत पोहोचणार आहेत.
radhakrishna vikhe patil
radhakrishna vikhe patilsakal
संतोष कानडे
Updated on

मुंबईः आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईकडे कूच करणार आहेत. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी त्यांनी मुंबईत धडकण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबींवर शिफारशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठन केले आहे.

Devendra Fadnavis
Radhakrishna Vikhe Patil
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

