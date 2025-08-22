Manoj Jarange Patil: मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीचं पुनर्गठन; राधाकृष्ण विखेंकडे अध्यक्षपद

मुंबईः आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईकडे कूच करणार आहेत. येत्या २९ ऑगस्ट रोजी त्यांनी मुंबईत धडकण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक बाबींवर शिफारशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे पुनर्गठन केले आहे..मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील या समितीचे अध्यक्ष असतील. मराठा आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवण्यासोबतच इतर बाबींकडेही ही समिती लक्ष देणार आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, आशिष शेलार, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, मकरंद पाटील आणि बाबासाहेब पाटील हे मंत्री या समितीचे सदस्य असणार आहेत..न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय ठेवणे, मराठा आंदोलक व त्यांचे शिष्टमंडळ यांच्याशी चर्चा करणे, जात प्रमाणपत्राबाबतची कार्यवाही सुरळीत करणे, मराठा समाजाशी संबंधित महामंडळे, योजना यांचा आढावा घेणे आदी बाबी या समितीमार्फत करण्यात येणार आहेत.. गोविंदाचं करिअर बुडण्याला ते चार लोक जबाबदार... सुनीता आहुजाने स्पष्टच सांगितलं; म्हणाली, 'म्हणून आमच्यात भांडणं होतात'.दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे राज्यातील मराठा बांधवांसह २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत पोहोचणार आहेत. कोट्यवधी लोक मुंबईत येतील, असं जरांगे सांगत आहेत. तसं झालं तर मुंबईमध्ये वाहतुकीसह इतर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच गणपती उत्सव सुरु होत असल्याने सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे..दुसरीकडे शुक्रवारी रात्री उशिरा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, अशी मुख्य मागणी जरांगे पाटलांची आहे. या मागणीचं सरकार काय करतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.