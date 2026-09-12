गणपती बसवायचा आणि १५ सप्टेंबरला मुंबईला जायचं; मराठ्यांचं वादळ मुंबईत कधी धडकणार?

मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. अंतरवाली सराटी येथे मराठा बांधवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी मुंबईतील आंदोलनाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मुंबईला जाणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी १५ सप्टेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. .गणपती बसवायचा आणि १५ सप्टेंबरला मुंबईला जायचं, मराठा समाजाच्या लेकरा-बाळांच्या भविष्यासाठी या आंदोलनात सहभागी व्हा, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी समाजबांधवांना केलं. मुंबईकडे जाताना सर्वांनी एकाच मार्गाने आणि शांततेत पुढे जायचं आहे. आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, याची काळजी घेण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं..मुंबईला जायचं फायनल! ४ मुक्काम, ५ दिवस; बीड-नगर-पुणे-मुंबई, कसा असेल मार्ग? जरांगेंनी सांगितला प्लान.मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या दिशेने निघाल्यानंतर पहिला मुक्काम बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे असेल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा येथे आंदोलक थांबणार आहेत. पुढे पुण्यात हडपसर येथे तिसरा मुक्काम करण्याचं नियोजन आहे. १९ तारखेपर्यंत मुंबई पोहोचायचं असंही ते म्हणाले..यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुणे परिसरातून मार्ग नेण्याचा निर्णय घेतल्याचंही जरांगे यांनी सांगितलं. यापूर्वी या भागातून मार्ग न गेल्याने काही जणांमध्ये नाराजी होती. ती दूर करण्यासाठी मार्गात बदल करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा मुंबईकडे कूच; आंदोलनासाठी जरांगे पाटलांची मोठी रणनीती, मराठा कार्यकर्त्यांना दिल्या 'या' सूचना.मुंबईला येणं शक्य नसलेल्या मराठा बांधवांनी आंदोलनाच्या मार्गावर उपस्थित राहून आशीर्वाद द्यावा, असंही जरांगे म्हणाले. ज्या रस्त्याने आंदोलक जाणार आहेत, त्या मार्गावर समाजबांधवांनी पाणी, जेवण आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. या एका दिवसासाठी काम, नोकरी आणि व्यवसाय बाजूला ठेवून समाजासाठी वेळ द्यावा, असंही त्यांनी सांगितलं..तसंच, चारचाकी वाहन असलेल्या मराठा बांधवांनी आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीपर्यंत सोडावं आणि त्यानंतर परतावं, अशी विनंती त्यांनी केली. आंदोलनादरम्यान अडथळा निर्माण झाला तर दुसरा मार्ग शोधून पुढे जायचं; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ताकद किंवा हिंसेचा वापर करायचा नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जरांगे यांनी मांडली. “डोक्याने जायचं आणि शांततेचा मार्ग सोडायचा नाही,” असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.