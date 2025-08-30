Manoj Jarange: रास्ता रोको करणाऱ्या तरुणांकडे जरांगेंनी पाठवलं शिष्टमंडळ; मुख्यमंत्र्यांना दिला 'असा' दम

Maratha Reservation: सामान्य मुंबईकरांना त्रास झाला नाही पाहिजे, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटलांची आहे. त्यामुळे ते सातत्याने रस्ते रिकामे करण्यास सांगत आहेत. परंतु काही मराठा बांधव सीएसएमटी परिसरात रास्ता रोको करीत आहेत. काल तसाच प्रकार झाला आणि आजही. त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागतोय..लोक ऐकत नाहीत म्हटल्यावर मनोज जरांगे पाटलांनी आझाद मैदानातून एक शिष्टमंडळ 'बीएमसी'कडे पाठवलं आहे. तिथल्या आंदोलनकर्त्यांना समजावून सांगून शांततेत आंदोलन करण्याची भूमिका त्यांना समजावून सांगा, असं ते म्हणाले. जरांगे पाटील सकाळी साडेदहा वाजता माध्यमांशी बोलत होते.. 'मनोज जरांगेजीच्या आरोग्यासाठी...' रितेश देशमुखची मनोज जरांगेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...'आंदोलक सणासुदीच्या काळात...'.जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, राज्य अस्थिर झालं तर त्याची सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची असेल. मुंबई एकट्या तुमची नाही. मग आख्खा महाराष्ट्र आमचा आहे. तुम्ही दुही निर्माण करु नका. आमच्याकडे लोकसंख्या जास्त आहे, क्षेत्रफळ जास्त आहे, महसूल जास्त आहे.. तुम्हाला आमच्याकडे यायचं आहे, असं म्हणत त्यांनी फडणवीसांना सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं..दुसरीकडे सीएसएमटी परिसरात आणि ऐन मोक्याच्या रस्त्यावर आज पुन्हा मराठा आंदोलकांनी रास्ता रोको केला. पोलिसांनी मध्यस्थी करून काही आंदोलकांना बाजूला केलं.त्यानंतर आंदोलकांनी रेल्वे स्थानकात जाऊन जोरदार डान्स सुरु केला आहे. मुंबईतल्या रस्त्या-रस्त्यावर लोक जमलेले आहेत. कुणी आंघोळ करतंय, कुणी घोषणाबाजी करतंय तर काहींनी मुंबईतल्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी रस्त्यावर उभं राहून नियोजन केलं..Ganpati Dolby Dance : डीजेवर नाचून झालं आता कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवायच्या, महाविद्यालयीन तरूणांवर गुन्हे; करिअर बरबादीच्या भितीने अनेकांचे धाबे दणाणले.मुंबईमध्ये शुक्रवारी आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलकांची तारांबळ उडाली. कारण खाऊ गल्ल्या बंद होत्या, टॉयलेट्सला टाळे ठोकलेले होते, पिण्याच्या पाण्याची कुठे सोय नव्हती. या प्रकाराने आंदोलक संतापले होते. रात्री जरांगे पाटलांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेऊन आरोप केले. तुम्ही असं वागणार असाल तर तुम्ही तिकडे आल्यानंतर आम्हीही बघून घेऊ, अशी भूमिका घेतली..शेवटी शनिवारी राज्याच्या कोनाकोपऱ्यातून मराठा बांधवांनी मुंबईतल्या बांधवांसाठी चटणी-भाकरीची सोय केली. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर भाकरी, चपात्या, भाजी, फळं, खिचडी हे पदार्थ पोहोचवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता मुंबईतल्या मराठ्यांची जबाबदारी गावखेड्यातल्या उर्वरित मराठ्यांनी घेतल्याचं दिसतंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.