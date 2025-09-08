महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : ‘ओबीसी’त घुसणाऱ्यांना बाहेर काढा, मनोज जरांगे; सरकारने ‘जीआर’ नुसार सरकारने कारवाई करावी

Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर घणाघात करत ओबीसी आरक्षणात घुसलेल्या बनावट लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘मंत्री छगन भुजबळ हैदराबाद गॅझेटला विरोध करत आहेत, परंतु ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी केलेल्यांना आता बाहेर काढायची वेळ आली आहे. सरकारने १९९४ च्या ‘जीआर’नुसार ही कारवाई करावी. आमच्या हक्काच्या नोंदी असताना आरक्षणापासून कसे रोखता? १६ टक्के आरक्षणाचा जीआर कोणत्या आधारावर काढला होता,’’ असा परखड सवाल मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी भुजबळ यांना उद्देशून रविवारी केला. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

