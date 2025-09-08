Maratha Reservation : ‘ओबीसी’त घुसणाऱ्यांना बाहेर काढा, मनोज जरांगे; सरकारने ‘जीआर’ नुसार सरकारने कारवाई करावी

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘मंत्री छगन भुजबळ हैदराबाद गॅझेटला विरोध करत आहेत, परंतु ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी केलेल्यांना आता बाहेर काढायची वेळ आली आहे. सरकारने १९९४ च्या ‘जीआर’नुसार ही कारवाई करावी. आमच्या हक्काच्या नोंदी असताना आरक्षणापासून कसे रोखता? १६ टक्के आरक्षणाचा जीआर कोणत्या आधारावर काढला होता,’’ असा परखड सवाल मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी भुजबळ यांना उद्देशून रविवारी केला. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..जरांगे म्हणाले, की सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयावर शंका घेऊन विरोध केला जात आहे, त्या निर्णयात सुधारणा करण्यासारखे काही नाही. परंतु, सरकारला जीआर काढायचा असेल तर निश्चित काढावा. शासन निर्णय कितीही काटेकोर काढला तरी काम सुरू झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करून शुद्धिपत्रक काढण्याची वेळ येतेच. शासन निर्णयात काय सुधारणा करायच्या याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आधी मराठा आरक्षणाबाबत काम सुरू करण्याची गरज आहे. त्यानुसार सुधारणांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे काही सुधारणा होणे क्रमप्राप्त आहे, असेही जरांगे म्हणाले..मराठा समाजाला टप्प्या-टप्प्याने आरक्षणात समाविष्ट केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन लाख जणांना प्रमाणपत्र मिळाले. आता पुन्हा प्रक्रिया राबवून इतरांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सर्व गरजू, गरीब मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे ते म्हणाले..रुग्णालयातून आज सोडणार मुंबईतील उपोषण सोडल्यानंतर मनोज जरांगे यांना शहरातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. जरांगे यांची सोमवारी रुग्णालयातून सुटी होणार आहे. त्यानंतर सोमवारी दुपारी चारनंतर आपण नारायणगडावर जाणार असून,या गडावरील सर्व ग्रामदेवतांचे दर्शन घेणार आहे. त्यानंतर तब्येत सुधारल्यानंतर शिवनेरी किल्ल्यावर जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. .‘जरांगेंकडून कुणबींचे नेतृत्व’ जालना : ‘‘मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे हे स्वतःचे महत्त्व वाढविण्यासाठीच आंदोलन करतात. आरक्षण मागणीचा जगन्नाथाचा रथ मी स्वतःच ओढतो असा त्यांचा समज आहे. पण त्यांची आरक्षणाची मागणी कायदेशीर आणि घटनात्मक नसून ती वैधही नाही. मुंबई आंदोलनादरम्यान शासनाने दिलेला ‘ड्राफ्ट’ त्यांना अगोदरच माहीत होता. केवळ सरकारचा जयजयकार करण्यासाठी त्यांनी गुलाल उधळला. त्यामुळे जरांगे मराठा समाजाचे नव्हे तर कुणबी समाजाचेच नेतृत्व करतात,’’ असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केला. .डॉ. संजय लाखे पाटील म्हणाले, ‘‘मनोज जरांगे हे आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वतःची बुवाबाजी चालवत आहेत. मराठा समाज आणि या समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास असलेल्या लोकांना ते सूत्रबद्ध पद्धतीने टार्गेट करत आहेत. मराठा समाजाला इतर समाजापासून वेगळे पाडण्याचा अजेंडा ते राबवत आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनावर मराठा समाजाने हजारो कोटी रुपये खर्च केले असून केवळ फुलांवर १०० कोटी खर्च केले आहेत. जरांगे हे चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन हाताळून मराठा समाजाचे नुकसान करत आहेत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.