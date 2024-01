Manoj Jarange: 'लोणावळा करार' निर्णायक ठरणार का? दोन सरकारी शिष्टमंडळं जरांगेंच्या भेटीला

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंची लढाई निर्णयक ठरण्याची शक्यता बोलली जात आहे. त्यासाठी सरकारची दोन शिष्टमंडळं त्यांच्या भेटीसाठी लोणावळ्यात दाखल झाली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील जरांगेंशी ऑनलाईन संवाद साधतील असं सुत्रांकडून कळतं आहे. (maratha reservation manoj jarange will lonavala agreement be decisive two govt delegations comes to visits)