Maratha Reservation : उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी गाठले दरे गाव; मुंबईतील मराठा आरक्षण आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याची राजकीय चर्चा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. मनोज जरांगे यांचे तीन दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू आहे. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात जरांगे यांची प्रत्येक मागणी हातावर उचलून धरणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यंदा मात्र जरांगे लाखो मराठ्यांसह मुंबईत असूनही आज सातारा जिल्ह्यातील दरे या आपल्या गावी होते. त्यांनी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती..आरक्षण मिळाल्याशिवाय उठणार नाही, अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी घेतल्यामुळे सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे. सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी वरून वादात सापडलेले उपमुख्यमंत्री शिंदे हे दरे गावात निघून गेल्याने अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत..''मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले. आजही त्या आरक्षणाचा लाभ समाजाला मिळत आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, कुणबी नोंदीसाठी शिंदे समितीची स्थापना, 'सारथी' संस्थेमार्फत विविध कोर्सेस, अण्णासाहेब विकास महामंडळातून बिनव्याजी कर्ज अशा योजना राबवून मराठा समाजाचा विकास केल्याची शिंदे यांची भूमिका आहे. .मात्र जरांगे आपल्या उपोषणावर ठाम अाहेत. त्यांनी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट तत्काळ लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुंबईमध्ये शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकांना व कार्यक्रमांना उपस्थित होते. मात्र मराठा मोर्चासाठी शिंदे यांना वेळ मिळाला नाही, अशी टीका मोर्चेकऱ्यांनी केली..भोजन व्यवस्थेसाठी मुस्लिमांचा पुढाकारपुण्यातील कोंढवा परिसरातील मुस्लिम बांधव मराठा आंदोलनास पाठिंबा देत आहेत. आंदोलकांच्या सेवेसाठी मुस्लिम अन्नधान्य घेऊन मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई येथे आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनास मुस्लिमांचा जाहीर पाठिंबा असल्याचे यावेळी त्यांनी जाहीर केले..