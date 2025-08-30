महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: राज्यभरातला मराठा जागला! भाकरी-भाजीचे ट्रकचे ट्रक भरुन मुंबईत, पाण्याच्या हजारो बॉटल्स; सरकारला चपराक?

सोशल मीडियात लोक आजच्या मदतीबद्दल पोस्ट करीत आहेत. कुणी पाच हजार पाण्याच्या बॉटल्स देतंय तर कुणी भाकरी-चपात्या पाठवत आहेत.
संतोष कानडे
Updated on

Manoj Jarange patil: मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदनात मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरु आहे. आंदोलनाचा शुक्रवारचा पहिला दिवस होता. पहिल्याच दिवशी मुंबईत मराठा आंदोलकांची तारांबळ झाली. कारण खाऊ गल्ल्या बंद होत्या, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था बंद करण्यात आलेली होती, टॉयलेट्सला टाळे ठोकलेले होते. त्यामुळे सायंकाळी मनोज जरांगे पाटलांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला होता.

Mumbai
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

