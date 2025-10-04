महाराष्ट्र बातम्या

OBC Meeting: ओबीसी उपसमिती सर्व कुणबी प्रमाणपत्रांचा अभ्यास करणार; भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिले पुरावे

OBC Leaders Raise Concern Over Fake Kunbi Certificates Issued After GR; CM Assures Action: ओबीसी नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा चर्चिला गेला.
संतोष कानडे
Updated on

OBC Meeting: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. या जीआरला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या शिष्टमंडळाची बैठक बोलावली होती.

Maratha Reservation
Maratha
OBC
Manoj Jarange Patil
Chhagan Bhujbal

