OBC Meeting: ओबीसी उपसमिती सर्व कुणबी प्रमाणपत्रांचा अभ्यास करणार; भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिले पुरावे

OBC Meeting: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. या जीआरला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींच्या शिष्टमंडळाची बैठक बोलावली होती..ओबीसी शिष्टमंडळाची बैठक संपल्यानंतर ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, जीआरसंबंधी काही संभ्रम ओबीसी शिष्टमंडळाच्या मनातमध्ये होते त्याबद्दल त्या सर्वांचं म्हणणं आम्ही ऐकून घेतलं. मूळ मागणी होती की, पात्र लोकांनाच मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा प्रमाणपत्र देण्यात यावे. सरसकट कुठल्याही पद्धतीने जीआरचा गैरफायदा घेऊ नये. त्यातून खोटे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नयेत..Uddhav Thackeray: शिवसेनेच्या सुरू असलेल्या खटल्यात न्याय कधी मिळणार? उद्धव ठाकरेंनी थेट 'ती' वेळच सांगितली! म्हणाले....''काही अधिकाऱ्यांनी खोटे प्रमाणपत्र दिले आहेत, अर्जदारांनी मूळ पुराव्यांवर खाडाखोड केल्याचे दाखले छगन भुजबळ यांनी सादर केले. संबंधित अधिकाऱ्याने खोटं प्रमाणपत्र दिलं असेल तर त्यावर कारवाई होईल, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजाचा अधिकार कायम राहील, ओबीसीच्या ताटातलं कुणीही घेणार नाही. दोन्ही समाजात संघर्ष होणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे. ज्याने खोटं प्रमाणपत्र दिलं आणि ज्याने बनावट पुरावे दिले त्यांच्यावर कारवाई होईल.'' असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं..Nilesh Ghaiwal: 'घ'च्या ऐवजी 'ग', घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी कसा घातला घोळ? सापडला मोठा पुरावा, १0 दिवसांपूर्वी उघडले बँक खाते.ते पुढे म्हणाले की, १० तारखेचा मोर्चा ओबीसी संघटनांनी माघारी घ्यावा, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला विनंती केली. खोटे प्रमाणपत्र इश्यू झाल्याची शंका आहे. पंकजा मुंडेंनी श्वेतपत्रिकेची मागणी केली होती. यासाठी ओबीसी उपसमिती प्रमाणपत्रांची सगळी माहिती मागवणार आहे. त्यात जर खोटे प्रमाणपत्र इश्यू झाल्याचं पुढे आलं तर सरकार अंतिम निर्णय घेईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.