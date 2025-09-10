Kunbi Reservation: ओबीसी बचाव आंदोलनाची धार बोथट! पाच नेत्यांच्या पाच भूमिका; काही पक्षात अडकले, काहींना इगो प्रॉब्लेम?

Maratha Reservation: मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआर काढला. या शासन निर्णयानुसार कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करणाऱ्यांना अगदी सहजपणे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अर्जदाराच्या गावातील, नातेवाईकांतील कुणीकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल आणि त्याने ते प्रतिज्ञापत्रावर तसं लिहून दिलं, की अर्जदाराला ओबीसीमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला..मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत ५ दिवस केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मराठा समाज एकजुटीने आणि ताकदीने जरांगे पाटलांच्या मागे उभा आहे. मात्र दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पडल्याचं दिसतंय. राज्यातल्या प्रमुख पाच नेत्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत.छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवर, पंकजा मुंडे, लक्ष्मण हाके, बबनराव तायवडे या पाचही नेत्यांची तोंड पाच दिशेला आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्काचा लढ म्हणून सुरु झालेल्या चळवळीला ग्रहण लागल्याचं दिसून येतंय. काही नेते जीआरच्या विरोधात आहेत, मात्र स्वतंत्र लढा लढत आहेत. कोणाच्या काय भूमिका, ते पाहूया..छगन भुजबळराज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी फार आक्रमकपणे न जाता सावध पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे पाटलांवर बोलण्याचं ते टाळत आहेत. त्याची कारण वेगळी आहेत. परंतु भुजबळांनी सुरुवातीला हा जीआर समजून घेण्यासाठी वेळ घेतला. त्यानंतर न्यायालयीन लढाई लढण्याची घोषणा केली. सध्या तरी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र दिलं असून जीआरमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची किंवा तो जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण नको, अशी छगन भुजबळ यांची मागणी आहे..विजय वडेट्टीवारपात्र कुणबी समाजातील लोकांना प्रमाणपत्र मिळण्यास हरकत नाही, परंतु मराठ्यांना सरसकट आरक्षण नको.. अशी विजय वडेट्टीवार यांची भूमिका आहे. त्यासाठी त्यांनी परवा मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला ना भुजबळ हजर होते ना हाके. ही बैठक काँग्रेसपुरती मर्यादित होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी जेव्हा ओबीसी मेळावे पार पडले तेव्हा मात्र वडेट्टीवार केवळ एकाच सभेला हजर होते. पुढे त्यांनी प्रत्येक मेळाव्याला दांडी मारली होती. ही सल भुजबळांनी बोलून दाखवली आहे..पंकजा मुंडेपंकजा मुंडे राज्य सरकारमधल्या दुसऱ्या ओबीसी नेत्या आहेत. त्यांची भूमिका सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात- ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. तसंच पंकजा मुंडेंही म्हणतात, एकही बोगस प्रमाणपत्र वाटप होऊ नये. पात्र लोकांना प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही, अशी पंकजांची भूमिका आहे. विशेष म्हणजे त्या ओबीसींसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये आहेत..लक्ष्मण हाकेओबीसी आरक्षण बचाव लढ्याचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी बीडमध्ये मोठा पाठिंबा मिळताना दिसून येत आहेत. त्यांनी त्यांची आरक्षण यात्रा बारामतीमधून सुरु केलीय. सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींचं आरक्षण संपुष्टात येणार आहे, त्यामुळे हा जीआर मागे घ्यावा, अशी हाकेंची मागणी आहे. अत्यंत असंसदीय भाषेत त्यांची भाषणं होत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यावर ते सडकून टीका करीत आहेत..बबनराव तायवाडेराष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांची भूमिका इतरांपेक्षा फारच वेगळी आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही, असं ते म्हणत आहेत. हक्काच्या कुणबी लोकांना प्रमाणपत्र मिळत असतील तर आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. परंतु हा जीआर ओबीसींच्या विरोधातला नाही, असं ते म्हणतात..भूमिका वेगळ्या, इगो प्रॉब्लेम?वर्षभरापूर्वी राज्यात मराठा-ओबीसी वादळ निर्माण झालं होतं. दोन्ही समाजाकडून मोठमोठे मेळावे घेतले जात होते. तेव्हा मनोज जरांगे पाटील हे मराठ्यांना सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण द्या, सगेसोयरे अध्यादेश काढा.. या मागण्या करीत होते. आता तर सरकारने चक्क जीआर काढलाय, तरीही ओबीसी नेत्यांची एकजूट दिसून येत नाहीये.काहींना इगो प्रॉब्लेम आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वाला भुजबळांचा पाठिंबा नाही, भुजबळांच्या नेतृत्वात वडेट्टीवारांना जायचं नाही. पंकजा मुंडेंना तर या सगळ्या भनागडीतच पडायचं नाहीये. बबनराव तायवाडेंनी सरकारला साजेशी भूमिका घेतल्याने ते या आंदोलनातून बाहेर पडले आहेत. तर लक्ष्मण हाकेंच्या आंदोलनाला मोठे नेते गांभीर्याने घेताना दिसून येत नाहीत. कारण त्यांना मिळणारा पाठिंबा हा केवळ बीडमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.