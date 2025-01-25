Maratha Reservation : आजही अफगाणिस्तानला भरते मराठ्यांच्या नावाने धडकी, ३०० वर्षे 'म्हणी' मधून जीवंत आहे मराठ्यांचा दरारा

मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आंदोलन पटले आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये झालेल्या आंदोलनाला एका सामाजिक संघटनेने दिलेल्या पाठिंब्याची चर्चा सर्वत्र होती. हा पाठिंबा मर्हत्ता कौमी इत्तेहाद या बलुचिस्तानातील बलोच मराठा समाजाच्या संघटनेने दिला होता. बलोच मराठा ही संघटना पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानमधील आहे. असाच काहीसा प्रकार २०२० च्या टोकीयो ऑलिंपिकमध्ये निरज चोप्राने सुवर्ण पदक जिंकल्यावर देखील घडला होता. त्यावेळी रोड मराठा समाजाची चांगलीच चर्चा झाली होती. .आता हे बलोच मराठा काय आहे. भारतात मराठ्यांसंदर्भात काही घडलं तर ही संघटना का भूमिका घेते, असा प्रश्न पडणे सहाजिक आहे. त्यामुळे बलोच मराठा मागचा इतिहास जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर असणार्या या मराठा समाजाच्या वास्तवासाठी एक ऐतिहासिक घटना कारणीभूत आहे. ती घटना म्हणजे पानीपतचे तिसरे युद्ध..मराठ्यांचा पराभव करणे हे सर्वांना जमणारे नव्हतेपानीपतच्या तिसऱ्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला होता. पण मराठ्यांनी दाखवलेलं शोर्य आजही चर्चीलं जातं. अफगाणिस्तानातील एका प्रांतात आजही या युद्धाला 'मराटाई वहाल' (मराठ्यांना परास्त करणं) म्हणून ओळखलं जातं. अटकेपार झेंडे लावलेल्या मराठ्यांचा पराभव करणे अफगाणी लोकांच्या दृष्टीने अस्सल शौर्य समजले जाते.म्हणजे 'तू तर असं बोलत आहेस जणू तू मराठ्यांना पराभूत केलं', किंवा 'तू कोणत्या मराठ्याला हरवलं आहेस?' अशा अर्थाच्या म्हणी आज सुद्धा अफगाणिस्तानात वापरल्या जातात. मराठ्यांचा पराभव करणे हे सर्वांना जमणारे नव्हते. हे अत्यंत कठीण कार्य होते, असे अफगाणी लोक आजही मानतात..Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या मोर्चाला थोपवण्यासाठी सरकारचा नवा प्लॅन? शिर्डीत दोन दिग्गज नेत्यांची गुप्त बैठक, आंदोलकांमध्ये उडाली खळबळ.मराठ्यांच्या पराक्रमाची प्रचितीपानीपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला असला तरी मराठ्यांच्या पराक्रमाची प्रचिती अफगाणी लोकांना लोकांना आली होती. खुद्द अहमदशाहा अब्द्लीच्या पायाखालची वाळू देखील सरकली होती.१७४८ ते १७६१ या तेरा वर्षात अहमदशाहा अब्द्लीने आठ वेळा भारतावर स्वारी. पण आठव्या स्वारीत त्याचा सामना मराठ्यांशी झाला. अन् त्याला मराठ्यांचा कडवा प्रतिकार करावा लागला. पानीपतच्या संघर्षात जरी अब्द्लीला विजय मिळाला असला तरी त्याला प्रचंड हाणी सहन करावी लागली. त्यामुळे पुढील १२ वर्षात अब्दालीने परत भारतावर आक्रमन करण्याची हिंमत केली नाही. १७६१ ला पानीपतचे तिसरे युद्ध झाले अन् १७७३ ला अब्दालीचा मृत्यू झाला..मराठ्यांचा जगात दरारामराठे फक्त महाराष्ट्र किंवा देशापुर्ते मर्यादीत नव्हते तर मराठ्यांचा जगात दरारा होता. हे यावरुन दिसते. पानीपतच्या तिसऱ्या युद्धीतील मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारे लोकगीत हरियाणवी भाषेत सुद्धा आहेत. पानीपत की लड़ी बडी, हाय हाय मारी जली, मराठा सगले लड़े, अब्दाली ने ठानी बली। यांसारख्या हरियाणवी भाषेतील लोकगितांमधे मातृभूमीच्या रक्षणासाठी झुंजलेल्या मराठ्यांच्या शौर्याचे वर्णन दिसते. भीमथडींच्या तट्टांना यमुनेचे पाणी पाजणाऱ्या मराठ्यांच्या पराक्रमाची वर्णने ओडीया आणि बंगाली या भाषेतील म्हणी आणि गीतात सुद्धा दिसतात..Manoj Jarange: हिंदूंच्या महत्त्वाच्या सणकाळात... मनोज जरांगेंच्या आंदोलनावर बावनकुळेंचे परखड मत, फडणवीसांवरील टीकेचा निषेध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.