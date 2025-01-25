महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : आजही अफगाणिस्तानला भरते मराठ्यांच्या नावाने धडकी, ३०० वर्षे 'म्हणी' मधून जीवंत आहे मराठ्यांचा दरारा

Panipat Third Battle and Its Global Impact: पानीपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला असला तरी मराठ्यांच्या पराक्रमाची प्रचिती अफगाणी लोकांना लोकांना आली होती. खुद्द अहमदशाहा अब्द्लीच्या पायाखालची वाळू देखील सरकली होती.
मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात आंदोलन पटले आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये झालेल्या आंदोलनाला एका सामाजिक संघटनेने दिलेल्या पाठिंब्याची चर्चा सर्वत्र होती. हा पाठिंबा मर्हत्ता कौमी इत्तेहाद या बलुचिस्तानातील बलोच मराठा समाजाच्या संघटनेने दिला होता. बलोच मराठा ही संघटना पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानमधील आहे. असाच काहीसा प्रकार २०२० च्या टोकीयो ऑलिंपिकमध्ये निरज चोप्राने सुवर्ण पदक जिंकल्यावर देखील घडला होता. त्यावेळी रोड मराठा समाजाची चांगलीच चर्चा झाली होती.

