महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: मराठा आंदोलक पोहोचले मंत्रालयात, सीएसएमटी स्थानकात गदारोळ; मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ

Mumbai Aazad Maidan Strike: सीएसएमटी स्थानकात मराठा बांधवांनी ठेका धरुन नाचगाणं सुरु केलं आहे. गर्दी एवढी जास्त आहे की, नियंत्रणात आणणं सुरक्षा यंत्रणांना कठीण झालं आहे.
Maratha Reservation: मराठा आंदोलक पोहोचले मंत्रालयात, सीएसएमटी स्थानकात गदारोळ; मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ
संतोष कानडे
Updated on

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शुक्रवारी सकाळपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानामध्ये उपोषण सुरु केलं आहे. आझाद मैदानाची क्षमता संपल्याने मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ दिसून येत आहे. सीएसएमटी रेल्वे स्थानकामध्ये तर आंदोलकांनी ठेका धरत गदारोळ केला.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com