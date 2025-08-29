Maratha Reservation: मराठा आंदोलक पोहोचले मंत्रालयात, सीएसएमटी स्थानकात गदारोळ; मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज शुक्रवारी सकाळपासून मुंबईतल्या आझाद मैदानामध्ये उपोषण सुरु केलं आहे. आझाद मैदानाची क्षमता संपल्याने मुंबईत जिकडे-तिकडे भगवं वादळ दिसून येत आहे. सीएसएमटी रेल्वे स्थानकामध्ये तर आंदोलकांनी ठेका धरत गदारोळ केला..मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं, या मुख्य मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. मराठा आंदोलकांनी लाखोंच्या संख्येने मुंबईत प्रवेश केल्याने शहरातील मुख्य रस्ते अडकून पडले आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे..बाप्पावरच विघ्न! विसर्जन केलेल्या मूर्तींचे कचऱ्यात 'डंपिंग', BMCचे २०० डंपर अडवले; अधिकारी म्हणतात, वरिष्ठांचे आदेश.मुंबई शहरात येणाऱ्या विविध मार्गांनी मराठ्यांनी प्रवेश केला. त्यामुळे जिकडे बघावं तिकडे भगवं वादळ दिसून येत आहे. त्यात शहरात पाऊस सुरु झाल्याने अनेकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या इमारतीमध्ये विसावा घेतला आहे. परंतु काही बांधव मोठमोठ्याने आरडाओरड करत जल्लोष करीत आहेत..सीएसएमटी स्थानकात मराठा बांधवांनी ठेका धरुन नाचगाणं सुरु केलं आहे. गर्दी एवढी जास्त आहे की, नियंत्रणात आणणं सुरक्षा यंत्रणांना कठीण झालं आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी सर्वांना शांततेचं आवाहन केलं असून कुणीही वाहतुकीला अडथळा आणू नये, असं म्हटलं आहे. मात्र आंदोलक सध्यातरी वेगळ्या मनःस्थितीत आहेत..karad News: 'कचरा वेचताना सापडलेली तीन तोळ्यांची अंगठी परत'; मलकापुरातील कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा.आंदोलक पोहोचले मंत्रालय परिसरातमराठा आंदोलक आता थेट मंत्रालय परिसरात पोहोचले आहेत. जिथे-तिथे गर्दी दिसून येतेय. त्यामुळे पोलिसांवर अतिरिक्त ताण येत असल्याचं दिसून येत आहे. दुसरीकडे सरकारचं एक शिष्टमंडळ आज संध्याकाळीच मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.