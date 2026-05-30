Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरु; मराठा आंदोलकांनी समृद्धी महामार्ग रोखला

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी शनिवारी (ता.३०) अंतरवाली सराटी येथे शेतात बाज टाकून अरुणात उपोषण सुरू केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाज बांधवांनी मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील दोन्ही लेन सुमारे १५ मिनिटे वाहतुक ठप्प झाली होती..मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे हे शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे भर उन्हात बास टाकून उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे उपोषणाला बसल्यानंतर त्याचे पडसाद जालना जिल्ह्यात उमटण्यास सुरुवात झाली आहे..TET वर सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम शब्द; लाखो शिक्षकांसाठी धक्कादायक की दिलासादायक निर्णय? राज्य सरकारची याचिका फेटाळली.मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू करतात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावरील वरुड नव्हा शिवारात मराठा समाज बांधवांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. अचानक समृद्धी महामार्गावर सुरू झालेल्या या रास्ता रोकोमुळे महामार्गाच्या दोन्ही लेनवर पंधरा मिनिटे वाहतुक ठप्प झाली होती..त्यामुळे सुमारे एक ते दीड किलोमीटर पर्यंत दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यावेळी आंदोलकांनी मराठा सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आरक्षणाची मागणी केली. काही काळ परिणाम झाला..Manoj Jarange Patil: ''इतिहासात असं कधी झालं नाही....'', जरांगेंचं उपोषण सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया.दरम्यान समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनाची माहिती मिळताच तालुका जालना पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. आंदोलकांची समजूत काढून त्यांना समृद्धी महामार्गावरून बाजूला करत वाहतुकीसाठी समृद्धी महामार्ग खुला केला. मनोज जरांगे यांच्या उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर आता जिल्ह्यात हळूहळू त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे.मराठा आरक्षण बाबत प्रलंबित मागणीची शासनाकडून पुर्तता होत नसल्यामुळे अखेर मनोज जरांगे यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे आज शनिवार ता.30 रोजी भर उन्हात उपोषण सुरू केल आहे..या ठिकाणी मनोज जरांगे यांच्या सोबत शुक्रवार ता.29 रोजी शासनाच्या वतीने शिष्टमंडळ भेट देण्यासाठी आले होते या मध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांनी भेट घेऊन चर्चा केली चर्चा सकारात्मक झाली नाही शिष्टमंडळ काल छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालय मध्ये बसले रात्री ज्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत चर्चा केली हे शिष्टमंडळ परत आज शनिवार रोजी उपोषण स्थळी येऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे..उपोषण करू नये म्हणून जरांगे यांची मनधरणी करणार आहे शासनाने प्रलंबित मागणी बाबत निर्णय घ्यावा, लेखी आदेश द्यावेत, आश्वासन नको हैद्राबाद गॅजेट लागु करणे,दाखल गुन्हे वापस घेणे कुणबी प्रमाणपत्र जलद गतीने वाटप करणे आदी मागणी बाबत समाधान कारक निर्णय होत नाही तो पर्यत उपोषण थांबणार नाही असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले उपोषण स्थळी पोलीस बंदोबस्त लावला आहे समाज बांधव या ठिकाणी आले आहे.