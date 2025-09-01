Maratha Reservation : निवृत्त सैनिकांचा संताप; देशासाठी लढलो, आता हक्कासाठी लढतोय!

मुंबई : देशाच्या संरक्षणासाठी हयात गेली; मात्र निवृत्तीनंतर शासकीय नोकरीवेळी जात पाहिली जाते. आरक्षणाशिवाय आम्हाला दुय्यम ठरवले जाते. देशासाठी लढलो तेव्हा कोणी जात विचारली नव्हती, मग नोकरीसाठी जात का अडथळा ठरते, असा संतप्त सवाल निवृत्त सैनिकांनी उपस्थित केला. मराठा आंदोलनाच्या लढाईत निवृत्त सैनिकदेखील मैदानात उतरले आहेत..आंदोलनात विविध क्षेत्रांतील मराठा आंदोलक उतरले आहे. यामध्ये आता निवृत्त लष्करी सैनिकही सहभागी झाले आहेत. लष्करात जात-पात नसते, फक्त शौर्य असते; पण सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर जातीचा प्रश्न आडवा येतो, हे आमच्यासाठी अपमानास्पद असल्याची खंत या निवृत्त सैनिकांनी बोलून दाखवली..शासकीय नोकरीत निवृत्त सैनिकांना पुनर्नियुक्ती मिळवण्यासाठी अनेक प्रशासकीय प्रक्रियांचा सामना करावा लागतो. अर्जांची छाननी करताना जात प्रमाणपत्रावरून अनेकदा आमचा नंबर पुढे ढकलला जातो. मराठा समाजातील सैनिकांना आरक्षणाचा लाभ न मिळाल्याने ते प्राधान्य यादीतून वगळले जातात, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.