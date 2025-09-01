महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : निवृत्त सैनिकांचा संताप; देशासाठी लढलो, आता हक्कासाठी लढतोय!

Retired Soldiers : देशासाठी लढलेल्या मराठा समाजातील निवृत्त सैनिकांनी जात आड येत असल्याने आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून सरकारकडे समानतेची मागणी केली आहे.
Updated on

मुंबई : देशाच्या संरक्षणासाठी हयात गेली; मात्र निवृत्तीनंतर शासकीय नोकरीवेळी जात पाहिली जाते. आरक्षणाशिवाय आम्हाला दुय्यम ठरवले जाते. देशासाठी लढलो तेव्हा कोणी जात विचारली नव्हती, मग नोकरीसाठी जात का अडथळा ठरते, असा संतप्त सवाल निवृत्त सैनिकांनी उपस्थित केला. मराठा आंदोलनाच्या लढाईत निवृत्त सैनिकदेखील मैदानात उतरले आहेत.

