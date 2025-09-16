महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका काय आहे? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहिला, कारण...

मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात २३ मार्च १९९४चा जीआर चर्चेत आला. तो जीआर नेमका काय होता? त्याचं शरद पवारांशी कनेक्शन काय? पवारांना या मुद्द्यावर का ट्रोल केलं जातं? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहण्यामागे पवारांनाच टीकेचं धनी का केलं जातं? हे पाहूयात.
The 1994 GR: Did Sharad Pawar Harm the Maratha Reservation Cause?

esakal

संतोष कानडे
Updated on

OBC Reservation: मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावी, अशी मागणी मराठा आंदोलकांची आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जाती आधीच ओबीसीमध्ये आहेत. त्यात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यामुळे ही मागणी होतेय. मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतंच मुंबईत पाच दिवसांचं उपोषण केलं. त्यानंतर शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं, त्यानुसार मराठवाड्यातला मराठ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.

Sharad Pawar
Marathwada
Maratha Reservation
OBC
Manoj Jarange Patil

