Maratha Reservation: १९९४ चा जीआर नेमका काय आहे? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहिला, कारण...

OBC Reservation: मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावी, अशी मागणी मराठा आंदोलकांची आहे. कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जाती आधीच ओबीसीमध्ये आहेत. त्यात मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत, त्यामुळे ही मागणी होतेय. मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकतंच मुंबईत पाच दिवसांचं उपोषण केलं. त्यानंतर शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू केलं, त्यानुसार मराठवाड्यातला मराठ्यांना कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे..मराठा समाजाच्या हिताचा असलेला हा २ सप्टेंबर २०२५ चा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी ओबीसी नेते तथा सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांची आहे. एका बाजूला मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक त्यांचे पुरावे देऊन मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असं सांगताहेत. तर दुसऱ्या बाजूला ओबीसींचे नेते मराठा कसा मागास नाही, यासंबंधीचे कोर्टाचे निर्णय आणि आयोगाचे हवाले देत आहेत.मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात २३ मार्च १९९४चा जीआर चर्चेत आला. तो जीआर नेमका काय होता? त्याचं शरद पवारांशी कनेक्शन काय? पवारांना या मुद्द्यावर का ट्रोल केलं जातं? मराठा समाज आरक्षणाबाहेर राहण्यामागे पवारांनाच टीकेचं धनी का केलं जातं? हे पाहूयात.२३ मार्च १९९४च्या 'जीआर'मध्ये नेमकं काय?या जीआरपूर्वी राज्यात ओबीसींचं आरक्षण १० टक्के, व्हीजेएनटीचं आरक्षण ४ टक्के होतं. १९९४च्या याच जीआरमध्ये ओबीसी आणि व्हीजेएनटी प्रवर्ग एकत्रित केले. त्यात धनगर आणि वंजारी यासारख्या जातींना उपप्रवर्ग करुन आरक्षण देण्यात आलं. ओबीसी आरक्षणात उपप्रवर्ग करुन धनगर समाजाला ३.५ टक्के आरक्षण दिलं. तसेच वंजारी समाजाचा उपप्रवर्ग करुन २ टक्के आरक्षण दिलं. हे करताना कुठल्याही समितीचा, अहवालाचा, जातीच्या संख्येचा विचार केला गेला नाही, असा आरोप आरक्षण विषयाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी 'द पॉलिटिक्स' या चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीतून केला. मूळ व्हीजेएनटीचं आरक्षण जे ४ टक्के होतं त्याला पाच टक्के वाढवून ११ टक्के करण्यात आलं. या जीआरमुळे व्हीजेएनटी प्रवर्गावर अन्याय झाल्याचाही सूर आहे. त्यांचा खरंतर उपप्रवर्ग करुन आरक्षण देणं गरजेचं होतं, असंही सराटे म्हणतात..२३ मार्च १९९४ पूर्वी राज्यात आरक्षण कसं होतं?१. अनुसूचित जाती- १३ टक्के२. अनुसूचित जमाती- ७ टक्के३. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती- ४ टक्के४. इतर मागासवर्ग (ओबीसी)- १० टक्के२३ मार्च १९९४ नंतर आरक्षणात कसे बदल झाले?१. विमुक्त जाती (४ तत्सम जाती)- ३ टक्के२. भटक्या जमाती (जानेवारी १९९० पूर्वीच्या २८ व तत्सम जमाती)- २.५ टक्के३. भटक्या जमाती (धनगर व तत्सम जमाती)- ३.५ टक्के४. भटक्या जमाती (वंजारी व तत्सम जमाती)- २ टक्के५. ओबीसी- १९ टक्केएकूणः- ३० टक्के६. डिसेंबर २०२४ रोजी विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के आरक्षण दिलं..महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेलं आरक्षण१. अनुसूचित जाती- १३ टक्के२. अनुसूचित जमाती- ७ टक्के३. ओबीसी- १९ टक्के४. व्हीजेएनटी- ११ टक्के५. एसबीसी- २ टक्के६. ईडब्ल्यूएस- १० टक्के७. एसईबीसी- १० टक्केएकूण- ७२ टक्के(या व्यतिरिक्त, महिलांसाठी ३३%, खेळाडूंसाठी ५% आणि दिव्यांगांसाठी ४% समांतर आरक्षणदेखील लागू आहे.).मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आला की पवारांचं नाव का येतं?२३ मार्च १९९४ रोजी ओबीसी आरक्षणाचा विस्तार झाला तेव्हा शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात येत होत्या. छगन भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी शरद पवारांचे कान भरुन आरक्षण आपल्या पदरात पाडून घेतलं, असा आरोप मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केला आहे.आरक्षणाची मर्यादा व्यापून टाकताना कुठल्याही जातगणनेचा, अहवालाचा आधार घेतला नाही आणि ओबीसींना १६ टक्के आरक्षण देऊन ५० टक्क्यांची मर्यादा व्यापून टाकली. तेव्हाच शरद पवारांना मराठा नेते भेटले आणि मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण देण्याची मागणी केली. परंतु पवारांनी नकार दिला, असा दावा मराठा आरक्षण अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे, यांनी 'मुंबई तक'शी बोलताना केलाय..ऐतिहासिक पुरावे होते, पण...मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण मिळू शकलं असतं, त्यासाठी मराठा-कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावेदेखील होते, परंतु तत्कालीन पवार सरकारने ओबीसींना वाढीव आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ओबीसींची संख्या एवढी नसतानाही त्यांना भरपूर आरक्षण दिल्याचा आरोप बाळासाहेब सराटे यांनी केला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देणं शरद पवारांना सहज शक्य होतं, परंतु त्यांनी तसं केलं नाही, असंही कोंढरे म्हणतात..