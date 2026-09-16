Maratha Reservation Talks : मराठा आरक्षणाच्या चर्चेची वाट बिकट ; राज्य सरकार ‘थांबा आणि पाहा’च्या भूमिकेत

मुंबई : मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. येत्या १९ सप्टेंबरपासून मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसण्यावर ते ठाम असताना, राज्य सरकार मात्र सध्या ‘थांबा आणि पाहा’च्या भूमिकेत आहे. दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत जरांगे यांच्या शिवराळ भाषेवर अनेक मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशा वातावरणात चर्चा कशी करायची, असा सवाल उपस्थित केला आहे..मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्री उपसमितीची विशेष बैठक पार पडली. यामध्ये जरांगे यांनी केलेल्या मागण्या आणि सरकारने आत्तापर्यंत केलेली कार्यवाही यावर विस्तृत चर्चा झाली. उपसमितीतील सदस्यांच्या मते, जरांगे यांच्या अनेक मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या आहेत;.पाकिस्तानातील कराचीत गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर! मराठी कुटुंबाकडून साजरा केला जातो गणेशोत्सव, आरतीचा VIDEO VIRAL.तर उर्वरित मागण्यांबाबत काही तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी आहेत. या अडचणींची पूर्ण कल्पना असूनही जरांगे सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर वैयक्तिक टीका करून अपशब्द वापरत आहेत. ‘मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वीही अनेक आंदोलने झाली, धोरणात्मक निर्णयही घेतले गेले; मात्र कोणीही अशा भाषेचा वापर केला नव्हता. सनदशीर मार्गाने आणि कायदेशीर चौकटीत चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, परंतु सातत्याने होणाऱ्या चिखलफेकीमुळे चर्चेची दारे धूसर होत आहेत, ’ अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली..Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला.रणनीतीत बदल; मुंबई प्रवेशावरून इशारादुसरीकडे, प्रशासकीय अडथळे आणि संभाव्य कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी जरांगे यांनी आपल्या रणनीतीत मोठा बदल केला आहे. लाखो मराठा आंदोलकांना सोबत न घेता निवडक सहकाऱ्यांसह त्यांनी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईसाठी प्रयाण केले आहे. ‘मी एकटा मुंबईत जाऊन खिंड लढवेन. पण सरकारने मला किंवा माझ्या सहकाऱ्यांना वाटेत रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास, संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो मराठे कोणत्याही परवानगीशिवाय थेट मुंबईत धडकतील, ’ असा इशारा त्यांनी दिला आहे. जरांगे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि सरकारच्या ताठर पवित्र्यामुळे हा तिढा चर्चेने सुटणार की प्रशासकीय मार्गाने याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.