मुंबई : मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यासांठी उद्धव ठाकरे गटानं राज्यपाल रमेश बैस यांची बुधवारी भेट घेतली. यावेळी जालन्यात आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी राज्यपालांनी लक्ष घालवं अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. या बैठकीत नेमकी कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली याची माहिती आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. (Maratha Reservation Thackeray group met Governor Ramesh Bais and requested this Aditya Thackeray said)

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "हे सरकार पूर्णपणे नालायक आहे, असं मी नाही तर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात हे निरिक्षण नोंदवण्यात आलं होतं. (Latest Marathi News)

कारण, मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला. आम्ही राज्यपाल महोदयांना याबाबत विनंती केली की, राज्यात जे घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आहेत त्यांना बोलावून जरा समज देण्यात यावी. (Marathi Tajya Batmya)

कायद्यानुसार सर्वकाही चाललं पाहिजे

कायदा नावाचा काहीतरी प्रकार असतो, त्यानुसारच सर्वकाही चाललं पाहिजे. देशाच्या कायद्याचा वापर केला पाहिजे. पण तुम्ही पाहिलं तर हे लक्षात येईल की सध्याची सत्ता देखील बेकायदा आहे, अशा शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर निशाणा साधला.