पान नंबर सांगा, संभाजी कादंबरीत चुकलं असेल तर..! संभाजी ब्रिगेडच्या लीगल नोटीशीला संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटलांचं उत्तर, प्रकरण काय?

सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी विश्वास पाटील यांची नियुक्ती हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. साताऱ्यात संमेलन होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा ब्रिगेडने शुक्रवार पत्रकार परिषदेत दिला. त्याचबरोबर, विश्वास पाटील यांनी नाक घासून माफी मागावी, अशी मागणीही करण्यात आली..साताऱ्यात २०२६ जानेवारीत होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून विश्वास पाटील यांची निवड जाहीर झाली आहे. मात्र, छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करणारी, शिवप्रेमींना दुखावणारी आणि अस्वीकार्य सामग्री असलेल्या या कादंबरीमुळे संभाजी ब्रिगेडने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे..संभाजी महाराजांचा सरळ सरळ अपमानछत्रपती संभाजी महाराजांचा गौरवशाली इतिहास आहे. ते फक्त महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी प्रेरणास्थान आहेत. अशा पराक्रमी सम्राटाचे चरित्रहनन किंवा इतिहास विकृत करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. आक्षेपाचे मूळ कारण असे आहे की विश्वास पाटील यांनी लिहिलेल्या 'संभाजी' कादंबरीत महाराजांविषयी खरी माहिती न देता खोटेपणा, आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक मजकूर मांडला आहे. हा मजकूर लाखो शिवप्रेमींच्या भावनांचा अपमान करणारा आहे. हा लेखनाचा प्रकार म्हणजे संभाजी महाराजांचा सरळ सरळ अपमान आणि त्यांच्या बलिदानाला काळिमा फासणारा आहे. त्यामुळे विश्वास पाटील यांना अध्यक्षपदावरून हटवावे, नाहीतर साहित्य संमेलन होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा संभाजी ब्रिगेड अध्यक्ष मनोज आखरे यांनी दिला. याबाबत विश्वास पाटील यांना लीगल नोटीसही पाठवण्यात आली आहे..विश्वास पाटील यांचे उत्तरविश्वास पाटील म्हणाले, "पुणे येथे संभाजी ब्रिगेड या संघटनेकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यामध्ये त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, त्यांच्या वकिलांकडून काल आमच्याकडे लीगल नोटीस प्राप्त झाली आहे. या निमित्ताने मी एवढेच सांगू इच्छितो की माझी 'संभाजी' कादंबरी वीस वर्षांपूर्वी प्रकाशित झाली असून ती महाराष्ट्रातील जनतेने घराघरात वाचली आहे. तिचे ऐतिहासिक आणि वाङ्मयीन मूल्य लक्षात घेऊन भारतीय ज्ञानपीठासारख्या संस्थेने ती अठरा वर्षांपूर्वी हिंदीसह इतर भाषांमध्येही प्रकाशित केली आहे..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.पान क्रमांकासह नेमके प्रसंग व घटना दाखवायला हव्या होत्यामला मिळालेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, मी संभाजीराजांविषयी कपोलकल्पित किंवा बदनामीकारक लिहिले आहे. परंतु त्यांनी पान क्रमांकासह नेमके प्रसंग व घटना दाखवायला हव्या होत्या. त्यांच्या आक्षेपाचे नेमके कारण मला कळल्यावर मी सर्व मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करेन. संभाजी राजांचा शोध घेण्यासाठी मी माझ्या आयुष्याची साडेपाच वर्षे संशोधन व अभ्यास केला आहे. शंभूराजांचे सुमारे अडीचशेहून अधिक किल्ले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा व आजच्या तामिळनाडूतील त्रिचनापल्लीपर्यंत पाहिले आहेत. शक्य तिथे सर्वत्र प्रवास केला आहे..मी सत्यता पडताळून पाहीनकाही अनवधानाने चुकून राहिले असल्यास त्यांनी मला नेमके दाखवावे. माझ्याकडे असलेल्या ग्रंथसामग्री आणि संशोधनाच्या मार्गांनी मी सत्यता पडताळून पाहीन. संभाजी राजे आमच्यासाठी अभिमानाचे व श्वासाचे भाग आहेत. गेली वीस वर्षे या विषयावर मी अनेक ठिकाणी व्याख्याने दिली आहेत. लेखनामध्ये काही चुकले असल्यास ते दुरुस्त करण्यामध्ये किंवा दिलगिरी व्यक्त करण्यामध्ये मला काही हरकत नाही..नेमके प्रसंग आणि घटना निर्देशित कराव्यातपरंतु लीगल नोटीसमध्ये नेमके प्रसंग आणि घटना निर्देशित कराव्यात. त्यांच्या वकिलांकडूनही आम्ही ही मागणी करत आहोत. मी सध्या बिहारमधील पाटणा शहरात एका साहित्य महोत्सवासाठी आहे, त्यामुळे फोनवरून पत्रकार बांधवांशी संपर्क होत नाही. त्यासाठी माझ्या सोशल मीडियावरून हे प्रकटन सर्व संबंधितांसाठी आणि संभाजीराजांवर प्रेम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी प्रसिद्ध करत आहे," असे विश्वास पाटील यांनी स्पष्ट केले..Vishwas Patil: वाङ््मय चोरी दाखवा, लेखणी सोडेन: मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील; थोरले शाहू महाराजांचे कर्तृत्व मांडणार.