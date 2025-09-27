महाराष्ट्र बातम्या

पान नंबर सांगा, संभाजी कादंबरीत चुकलं असेल तर..! संभाजी ब्रिगेडच्या लीगल नोटीशीला संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटलांचं उत्तर, प्रकरण काय?

Vishwas Patil Responds to Sambhaji Brigade Legal Notice Over ‘Sambhaji’ Novel Controversy | संभाजी ब्रिगेडचा इशारा: विश्वास पाटील यांना अध्यक्षपदावरून हटवा, अन्यथा संमेलन होऊ देणार नाही
सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी विश्वास पाटील यांची नियुक्ती हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान असल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. साताऱ्यात संमेलन होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा ब्रिगेडने शुक्रवार पत्रकार परिषदेत दिला. त्याचबरोबर, विश्वास पाटील यांनी नाक घासून माफी मागावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

