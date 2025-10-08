Maharashtra Government: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथातून 'गांधीवध' शब्द हटवला; नथुराम गोडसेचा आदरार्थी उल्लेख वगळला

नागपूरः महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ मराठी विश्वकोशातून ‘गांधीवध’ हा शब्द बदलण्यात आला असून, त्याऐवजी ‘गांधीजींचा खून’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गोडसेचा आदरार्थी उल्लेख वगळून ‘नथुराम गोडसे हा माणूस संघात होता’ असा बदल करण्यात आला आहे. मराठी विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, हे बदल विश्वकोशाच्या ताज्या डिजिटल आवृत्तीत नमूद आहेत. हेच बदल मुद्रित आवृत्तीतही असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली..विश्वकोशाच्या चौदाव्या खंडाचे प्रकाशन १९८९ साली झाले. तेव्हापासून त्यात ‘गांधीवध’ असाच शब्दप्रयोग होता. तसेच त्यात नथुरामविषयी आदरार्थी संबोधन होते. मराठी विश्वकोश खंड-१४ मध्ये असलेला ‘गांधीवध’ शब्द गाळणे, ‘गांधीवध’ या शब्दाऐवजी ‘गांधीजींचा खून’ असे शब्द योजणे, ‘गांधीवध’ शब्दावर महाराष्ट्रातील शासन कारभारात बंदी घालणे आणि खुनी नथुराम गोडसेचे उदात्तीकरण टाळणे, अशा चार मागण्या करणारी याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे ३० ऑक्टोबर २०२० रोजी ज्येष्ठ पत्रकार प्रभाकर कोंडबत्तुनवार, प्रा. डॉ. बबनराव नाखले, मराठा सेवा संघाचे शिवश्री मधुकरराव मेहेकरे, माथाडी कामगारांचे नेते डॉ. हरीश धुरट, प्रा. आनंद मांजरखेडे यांनी केली होती..‘नथुराम गोडसेने गांधीजींचा खून केला वा हत्या केली. त्यास खुनी वा हत्यारा न ठरविता ‘वधकर्ता’ सिद्ध करून त्याच्या कृतीचे उदात्तीकरण करण्यासाठीच ‘गांधीवध’ असा शब्द योजण्यात आला आहे,’ असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. ‘गांधीवध’ शब्दातून महात्मा गांधी ‘वधयोग्य’ होते असा निष्कर्ष निघतो. भविष्यातील पिढी या निष्कर्षावर विश्वास ठेवण्याचा धोका संभवू शकते. त्यामुळे हा धोका वेळीच टाळणे गरजेचे आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे..मराठी विश्वकोश मंडळाने डिजिटल आवृत्तीत ‘गांधीजींचा खून’ असा केलेला बदल स्वागतार्ह आहे. हा बदल मुद्रित आवृत्तीतही होणार असल्याचा आनंद आहे. मात्र, गेल्या ३६ वर्षांत विश्वकोशाच्या १४ व्या खंडामध्ये जो चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे तो कसा बदलणार? हा प्रश्न उरतोच. त्यासाठी शासनाने अधिसूचना जारी करून पूर्वानुलक्षी प्रभावाने ‘गांधीजींचा खून’ असेच वाचावे ‘गांधीवध’ असे वाचू नये.’ असे नमूद करावे.- डॉ. प्रभाकर कोंडबत्तुनवार, ज्येष्ठ पत्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.