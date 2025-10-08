महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Government: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथातून 'गांधीवध' शब्द हटवला; नथुराम गोडसेचा आदरार्थी उल्लेख वगळला

'Gandhivadh' Replaced by 'Gandhiji’s Khun' and Honors Removed from Nathuram Godse's Reference: भविष्यातील पिढी या निष्कर्षावर विश्वास ठेवण्याचा धोका संभवू शकते. त्यामुळे हा धोका वेळीच टाळणं आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूरः महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने प्रकाशित संदर्भ ग्रंथ मराठी विश्वकोशातून ‘गांधीवध’ हा शब्द बदलण्यात आला असून, त्याऐवजी ‘गांधीजींचा खून’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे गोडसेचा आदरार्थी उल्लेख वगळून ‘नथुराम गोडसे हा माणूस संघात होता’ असा बदल करण्यात आला आहे. मराठी विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, हे बदल विश्वकोशाच्या ताज्या डिजिटल आवृत्तीत नमूद आहेत. हेच बदल मुद्रित आवृत्तीतही असतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

