Heavy Rain: पूर अन् अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत किती मिळणार? काय आहे प्रक्रिया?

Marathwada Flood: मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने शेतीचं नुकसान झालं आहे. अनेक भागांमध्ये दहा फुटांपर्यंत खाली शेती वाहून गेलीय. पुरामुळे कित्येक घरामध्ये पाणी शिरलं आणि संसार उघड्यावर पडला. एवढंच नाही तर शेकडो जनावरं दगावली आहेत. सरकारने अतिवृष्टीबाधितांसाठी आणि पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली आहे..किती रुपये मदत मिळणार?अतिवृष्टीमुळे, पुरामुळे मृ्त्यू झाल्यात चार लाख रुपये मदत मिळणारदुभतया प्राण्यचा मृत्यू झाल्यस ३७ हजार ५०० रुपये मिळणारबैलाचा मृत्यू झाला ३२ हजार रुपये मिळणारसाध्या घराची (झोपडी प्रकार) पडझड झाल्यास ८ हजारांची मदतपक्क्या घराची पडझड झालेली असल्यास १२ हजार रुपये मदत.Crime: पत्नीचं दिरासोबत सूत जुळलं, नंतर लग्नही केलं, पण पतीचा पारा चढला, रागात सासूसोबत नको ते करून बसला.निकष बाजूला ठेऊन मदत मिळेल?अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठं नुकसान झाल्याची बाब मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. तातडीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा,यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मदतीसाठी असलेले निकष बाजूला ठेऊन सरकार शेतकऱ्यांना मदतीचा निर्णय घेणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. याशिवाय केंद्र सरकारकडूनही या आस्मानी संकटासाठी मदत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकारराज्य सकारने मदतकार्य सुरु केलं असून जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व अधिकार दिले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे जिल्हा प्रशासनाकडे निधीची कमतरता असेल तर उणे बजेटमधून मदतीची तरतूद करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा कुक्कुटपालनासाठीही बजेट जाहीर केले आहे. प्रतिकोंबडी शंभर रुपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच गोठ्याचं नुकसान झालेलं असलेतर तीन हजार रुपये मिळणार आहेत. .Chhagan Bhujbal : गुडघाभर पाण्यात उतरून भुजबळांनी दिलासा दिला! येवला-निफाडमध्ये पुरामुळे प्रचंड नुकसान, तातडीने मदतीचे निर्देश.शेतीपिकांसाठी किती मदत?कोरडवाहू पीक- प्रतिहेक्टर ८ हजार ५००बागायती पीक- प्रतिहेक्टर १७ हजारबहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टर- २२ हजार ५००जमीन खरवडून गेल्यास प्रतिहेक्टर १८ हजारदुरुस्त न होणाऱ्या जमिनींसाठी ५ हे ४७ हजारजून ते ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानीसाठी जीआर.राज्य शासनाने मागच्या आठवड्यात एक शासन निर्णय काढला आहे. यामध्ये जून ते ऑगस्ट यादरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. त्यासाठी सरकारने २ हजार २१५ कोटी रुपये मदतीची घोषणा केली आहे. ३१ लाख शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल..मदत कशी मिळणार?स्थानिक चौकशी, पंचनाम्यांचा आधार घेऊन सरकारी मदत मिळणार आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या अहवालावरुन आणि नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहाणी करुन मदत जाहीर होईल. मदतीसाठीचे निकष शिथील केले जाणार असल्याची माहिती आहे. सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे फोटो, व्हिडीओ आणि पंचनाम्याच्या प्रती जवळ ठेवणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.