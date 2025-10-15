महाराष्ट्र बातम्या

Maoist Surrender : माओवादाच्या हिंसापर्वाच्या समाप्तीचा प्रारंभ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; भूपतीसह ६१ माओवाद्यांची सशस्र शरणागती

Devendra Fadnavis : गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ५.५ कोटींचे बक्षीस असलेल्या भूपतीसह माओवादी केंद्रीय समितीच्या ६१ जहाल सदस्यांनी शस्त्रे आणि गणवेशासह शरणागती पत्करली, या घटनेमुळे माओवादाच्या हिंसापर्वाच्या समाप्तीची सुरुवात झाली आहे.
Gadchiroli Leads Anti-Naxal Fight 61 Cadres Surrender Before CM in Grand Ceremony

Gadchiroli Leads Anti-Naxal Fight 61 Cadres Surrender Before CM in Grand Ceremony

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रयत्नातून मावोवादी केंद्रीय समितीच्या अनेक जहाल वरीष्ठांसह एकूण ६१ सदस्यांनी सशस्र शरणागतीप पत्करली. ही माओवादाच्या हिंसापर्वाच्या समाप्तीची सुरुवात असून माओवाद १०० टक्के हद्दपार होणार आहे, अशी हमी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार (ता १५) दिली. या लढाईचे नेतृत्व गडचिरोली जिल्हा करत आहे ही महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असल्याचेही ते म्हणाले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Gadchiroli
CM Devendra Fadnavis
Maoist casualties
Maoist activities in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com