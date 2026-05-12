Mini Matheran: कर्जतजवळ ‘मिनी माथेरान’ तयार होणार, पर्यटनाला नवी दिशा मिळणार, ग्रामीण परिसराचा कायापालट

कर्जत : कर्जत आणि खालापूर तालुक्यांच्या सीमेवरील गारबट परिसरात सुरू असलेल्या रस्ते विकासकामांमुळे या भागाच्या पर्यटन आणि ग्रामविकासाला नवी चालना मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानच्या पायथ्याशी वसलेले गारबट गाव आता 'मिनी माथेरान' म्हणून विकसित होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत आहे..उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नांतून आणि बोरगाव ग्रामपंचायतीच्या पुढाकारातून रस्त्याचे काम वेगाने सुरू आहे. माथेरान हे समुद्रसपाटीपासून ८०० मीटर उंचीवर वसलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पर्यटनस्थळ आहे. येथे वाहनांना प्रवेशबंदी असून, दस्तुरी नाक्यापासून पुढे पर्यटकांना पायी, घोड्यावर, हातरिक्षा किंवा ई-रिक्षाने प्रवास करावा लागतो. या डोंगररांगांच्या पायथ्याशी असलेला गारबट पॉइंट प्लुटो हा ट्रेकर्ससाठी विशेष आकर्षणाचा ठिकाण मानला जातो..रोजगारनिर्मितीसध्या रस्त्याचे ५० ते ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम सुरू आहे. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर गारबट पॉइंटपर्यंत वाहनाने पोहोचणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे ट्रेकिंग, निसर्ग पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार असून, दुर्गम भागातील मूलभूत सुविधांमध्येही सुधारणा होणार आहे..जुमापट्टी वंचितएकीकडे माथेरानच्या विकासाची चर्चा होत आहे, तर दुसरीकडे, माथेरानच्या पायथ्याशी असलेल्या जुमापट्टी ते किरवली या ११ आदिवासीवाड्यांना जोडणारा रस्ता मात्र अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वन विभागामुळे या भागातील नागरिकांना अद्याप रस्त्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..सरकारी प्रक्रिया पूर्णगारबट गावात ४० ते ४५ धनगर समाजबांधवांची वस्ती आहे. ब्रिटिशकाळापासून या वस्तीला पक्का रस्ता नव्हता. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि दैनंदिन गरजांसाठी ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय, वनविभागाची परवानगी आणि विविध सरकारी प्रक्रिया पूर्ण करून सार्वजनिक बांधकाम, खालापूर यांच्या माध्यमातून आदिवासी विकास निधीतून सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे..गारबटसारख्या दुर्गम वस्तीत मोजकी कुटुंबे राहत असली तरी विकासाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. वन विभागाची परवानगी मिळवून सात कोटी रुपयांच्या निधीतून हे काम सुरू करण्यात आले. हा रस्ता केवळ वाहतुकीसाठी नसून स्थानिकांच्या जीवनमानात बदल घडवणारा आहे.- प्रीतेश प्रभाकर मोरे, सरपंच, बोरगाव, ता. खालापूर.माथेरानसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात गारबट गावासाठी रस्ता मंजूर होऊन काम सुरू होते. मात्र, कर्जत तालुक्यातील जुमापट्टी ते किरवली या ११ आदिवासीवाड्यांना जोडणारा अत्यावश्यक रस्ता वर्षानुवर्षे वन विभागाच्या अडचणींमध्ये अडकून आहे. त्यामुळे या वाड्यावस्त्यांच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.- सचिन गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते.