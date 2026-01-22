महाराष्ट्र बातम्या
Maharashtra Mayor Reservation Draw : राज्यातील महापालिकांच्या २९ महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, जाणून घ्या एका क्लिकवर
Maharashtra Municipal Election Update : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. कोणत्या महापालिकेत कोणते आरक्षण आहे, जाणून घ्या सविस्तर.
Mayor post reservation Maharashtra : राज्यातील महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, त्यामध्ये विविध प्रवर्गांनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.