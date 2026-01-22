Maharashtra Mayor Reservation

29 municipal corporation mayor reservation list

esakal

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Mayor Reservation Draw : राज्यातील महापालिकांच्या २९ महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, जाणून घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Municipal Election Update : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. कोणत्या महापालिकेत कोणते आरक्षण आहे, जाणून घ्या सविस्तर.
Published on

Mayor post reservation Maharashtra : राज्यातील महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण २९ महापालिकांच्या महापौर पदांसाठी ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली असून, त्यामध्ये विविध प्रवर्गांनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Municipal Corporation
mayor
Maharashtra Politics