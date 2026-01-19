महाराष्ट्र बातम्या

Mayor Reservation: महापौर आरक्षण सोडत प्रक्रियेत ट्विस्ट? जुनी पद्धत बदलणार? 'या' तारखेला जाहीर होणार आरक्षण

Possible Change in Lottery System Raises Political Buzz Across Maharashtra: आरक्षण सोडतीनंतरच नेमकं मुंबईत कोण महापौर होणार, हे स्पष्ट होईल. शिवाय २९ शहरातल्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत निघणार आहे.
Municipal Corporation Election Results 2026: राज्यातल्या २९ महानगर पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. १५ जानेवारी रोजी हाती आलेल्या निकालांनुसार २९ पैकी २४ महानगरपालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे. मात्र यावेळी आरक्षण सोडत प्रक्रियात बदल होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

