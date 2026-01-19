Mayor Reservation: महापौर आरक्षण सोडत प्रक्रियेत ट्विस्ट? जुनी पद्धत बदलणार? 'या' तारखेला जाहीर होणार आरक्षण

Municipal Corporation Election Results 2026: राज्यातल्या २९ महानगर पालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. १५ जानेवारी रोजी हाती आलेल्या निकालांनुसार २९ पैकी २४ महानगरपालिकांवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे. मात्र यावेळी आरक्षण सोडत प्रक्रियात बदल होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. .निवडणुकीपूर्वीच महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत काढून महापौर पदासाठीचं प्रत्येक शहराचं आरक्षण जाहीर होणं आवश्यक होतं. परंतु तसं झालं नाही. मंत्रालय स्तरावरुन होणारी ही प्रक्रिया आता निवडणुकीनंतर होत आहे. येत्या २२ जानेवारी रोजी २९ महानगरपालिकांसाठी आरक्षण जाहीर होईल..Hatkangale ZP : राजू शेट्टींची रणशिंग फुंकली घोषणा, ‘धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती’चा एल्गार; स्वाभिमानी महाविकास आघाडीत सामील.आरक्षणाची सोडत ही चक्राकार पद्धतीने केली जाते. मात्र ही पद्धत बदलली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. सध्या एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसी या घटकांना रोटेशन पद्धतीने आरक्षण दिलं जातं. यासंदर्भात खरंच काही बदल होणार आहेत की नाही, याची स्पष्टता नाही. मात्र काही माध्यमांनी शक्यतेचं वृत्त दिलं आहे.असं असलं तरी गुरुवार, दि. २२ जानेवारी रोजी महापौर पदासाठींची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडेल. मुंबईत नगरविकास विभागातर्फे ही प्रकिया राबवली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..दरम्यान, मुंबईचा महापौर कोण होणार? यावरुन सध्या चर्चा झडत आहेत. मुंबईत भाजपचे ८९, शिवसेनेचे २९, शिवसेना (ठाकरे) ६५, मनसे ६, काँग्रेस २४, एमआयएम ८, एनसीपी ३, समाजवादी पक्ष २, एनसीपी (श.प.) १ असं संख्याबळ आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे मिळून ११८ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. बहुमताचा आकडा ११४ आहे, म्हणजे महायुतीला स्पष्ट बहुमत असल्याने त्यांचाच महापौर बसणार आहे..Congress leader joins BJP: काँग्रेसचे खंडाळा तालुकाध्यक्ष भाजपमध्ये; बावधनमध्ये जयकुमार गोरेंच्या उपस्थितीत जाहीर पक्षप्रवेश!.एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे २९ नगरसेवक एका खासगी हॉटेलमध्ये ठेवले आहेत. त्यामुळे पडद्यामागे दुसरंच काहीतरी शिजतंय का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. ठाकरेंचे नगरसेवक महापौर निवडीवेळी गैरहजर राहू शकतात, अशीही माहिती माध्यमांमधून दिली जातेय. २०१७ मध्ये भाजपने शिवसेनेला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता, त्या मदतीची परतफेड.. असं यामागचं कारण सांगितलं जातंय. नेमकं काय होतं, हे निवडणुकीच्या दिवशी स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.