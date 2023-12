Medical Course Admission: प्रवेशप्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात नवीन महाविद्यालयांना मान्यता; विद्यार्थी वंचित

Medical Course Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ग्रुप ‘बी’मधील बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस शाखांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ‘एनसीआयएसएम’ने काही महाविद्यालयांना अंतिम टप्प्यात मान्यता दिली. मात्र, कट ऑफ डेटच्या दरम्यान व नंतर मान्यता मिळाल्याने ही महाविद्यालये प्रवेशप्रक्रियेत सहभागी होऊ न शकल्याने त्यांनी मुदतवाढीसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

महाराष्ट्रात नव्याने मान्यता मिळालेल्या महाविद्यालयांमधील ५०० व अन्य महाविद्यालयांतील रिक्त जागा भरण्यास महाविद्यालयीन असोसिएशन परवानगी मागत आहे; तर हजारो विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशापासून वंचित असल्याने त्यांच्यातर्फेही न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. ‘आयुष’ मंत्रालयांतर्गत सेंट्रल कौन्सिलच्या आडमुठे धोरणाने मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. (Medical Course Admission Accreditation of new colleges in final stage of admission process jalgaon news)