महाराष्ट्र बातम्या

Meenatai Thackeray: कोण होत्या मिनाताई ठाकरे? बाळासाहेबांच्या झंजावात राजकारणात होता सिंहाचा वाटा

Who is Meenatai Thackeray : मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर रंग फेकल्याने शिवाजी पार्कवर तणाव; शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक, पोलिसांचा कडक बंदोबस्त.
meenatai thackeray

meenatai thackeray

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई, 17 सप्टेंबर 2025: मुंबईच्या शिवाजी पार्क परिसरात मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर लाल रंग फेकण्याची घटना घडल्याने राजकीय वातावरण तापलं आहे. या घटनेनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, पुतळ्याची तात्काळ साफसफाई केली. शिवसेनेचे नेते अनील देसाई यांनी घटनास्थळी भेट देऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिसांनी परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवला असून, तपास सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
balasahebb thakrey
Shiv Sena Thackeray faction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com