Meenatai Thackeray: कोण होत्या मिनाताई ठाकरे? बाळासाहेबांच्या झंजावात राजकारणात होता सिंहाचा वाटा

मुंबई, 17 सप्टेंबर 2025: मुंबईच्या शिवाजी पार्क परिसरात मिनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्यावर लाल रंग फेकण्याची घटना घडल्याने राजकीय वातावरण तापलं आहे. या घटनेनंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, पुतळ्याची तात्काळ साफसफाई केली. शिवसेनेचे नेते अनील देसाई यांनी घटनास्थळी भेट देऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पोलिसांनी परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवला असून, तपास सुरू आहे..मिनाताई ठाकरे कोण होत्या?मिनाताई ठाकरे या शिवसेना संस्थापक आणि हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी होत्या. त्यांचा जन्मदिवस 6 जानेवारी रोजी "ममता दिन" म्हणून साजरा केला जातो. मिनाताईंनी बाळासाहेबांच्या झंजावात राजकारणात खंबीरपणे साथ दिली. त्यांचं मूळ नाव सरला वैद्य असं होतं. 13 जून 1948 रोजी बाळासाहेबांशी त्यांचा विवाह झाला. या दांपत्याला उद्धव, जयदेव आणि बिंदुमाधव ही तीन मुलं झाली. मिनाताई स्वतः राजकारणात सक्रिय नव्हत्या, पण शिवसेनेच्या उभारणीत त्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा होता..ठाकरे कुटुंबातील मिनाताईंचं योगदानमिनाताई ठाकरे यांनी ठाकरे कुटुंबाला एकत्र बांधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बाळासाहेबांच्या व्यस्त राजकीय जीवनात त्यांनी घराची जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या नावाने दादर येथील "मिनाताई ठाकरे फूल मंडई" ही व्यापाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध बाजारपेठ आहे. 15 सप्टेंबर 1995 रोजी त्यांचं निधन झालं, ज्यामुळे शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. त्यांचा स्मृतीदिन दरवर्षी साजरा केला जातो..राज ठाकरे आणि मिनाताईमहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचं मिनाताई ठाकरे यांच्याशी विशेष नातं होतं. मिनाताई या राज ठाकरे यांच्या मावशी होत्या. राज ठाकरे मिनाताईंना "माँसाहेब" म्हणायचे. त्यांच्या मुलाखतींतून मिनाताईंच्या प्रेमळ आणि कणखर स्वभावाच्या आठवणी समोर येतात.राज ठाकरे यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, “माझ्या पहिल्या सभेला माँ गाडीत बसून माझं भाषण ऐकायला आल्या होत्या. त्यांनी बाळासाहेबांना फोनवरून माझं भाषण ऐकवलं.”.Uddhav-Raj Thackeray Meet: महापालिका निवडणुकीपूर्वी राजकीय खळबळ! उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे भेट, काय आहे राजकीय अर्थ?.पुतळ्यावरील हल्ल्याचं राजकीय परिणाममिनाताईंच्या पुतळ्यावर रंग फेकण्याच्या घटनेनं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने याला "शिवसेनेच्या स्वाभिमानावर हल्ला" असं संबोधलं आहे. या घटनेमुळे शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली असून, लवकरच दोषींना पकडण्याचा दावा केला आहे..राजकारणात नव्या वादाला जन्ममिनाताई ठाकरे यांचा साधा आणि समर्पित स्वभाव आजही शिवसैनिकांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या योगदानामुळे शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंबाला मजबूत पाया मिळाला. त्यांच्या स्मृतीदिनी आणि ममता दिनी शिवसैनिक त्यांना आदरांजली वाहतात. मुंबईतील फूल मंडई आणि शिवाजी पार्कवरील पुतळा त्यांच्या स्मृतीचं प्रतीक आहे.या घटनेनंतर शिवसेना ठाकरे गटाने कार्यकर्त्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं आहे, पण दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी कायम आहे. मिनाताईंच्या स्मृतीला धक्का लावणाऱ्या या कृत्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ही घटना महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादाला जन्म देईल, अशी देखील चर्चा आहे..Meenatai Thackeray Statue Vandalised : मीनाताईंच्या पुतळ्यावर रंगफेक; ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक, मुंबईत तणाव वाढला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.