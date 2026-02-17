मंत्रालयात लाचखोरी मोठा कलंक, मला कल्पना नव्हती; मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्टच सांगितलं

Narhari Zirwal Speaks on Mantralaya Bribery Row मंत्रालयात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातच लाचखोरीचा प्रकार समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी आता चौकशी सुरू झाली असल्याची माहिती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. मंत्री झिरवाळ यांनी पत्रकार परिषद घेत सगळ्या प्रकरणावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. आपल्याला कुणी अडकवण्याचा प्रयत्न करणार नाही, माझा कुणावरही याबाबत संशय नसल्याचंही झिरवाळ यांनी स्पष्ट केलं. .मंत्रालयात लाचखोरीचा जो प्रकार घडला तो अतिशय कलंक लावणारा आहे. या प्रकरणाची सध्या पोलीस चौकशी सुरू आहे. तसंच विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी सुरू केली असून कठोर कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचं मंत्री झिरवाळ म्हणाले. चौकशीचा गोपनीय अहवाल मला देण्याचे आदेश दिलेत. त्यानंतर योग्य ती कारवाई केलीय. उसनवारी तत्वावर होते, सामान्य प्रशासनाला पत्र देऊन नियुक्ती रद्द करून मूळ अस्थापनेवर पाठवायला सांगितलं असल्याचंही झिरवाळ यांनी सांगितलं..PM मोदी आणि मॅक्रॉन मुंबईत, प्रमुख रस्ते वाहतुकीसाठी बंद; पर्यायी मार्ग कोणते?.मंत्रालयात अर्धवट प्रक्रिया केलेल्या फाइल्स आणून बळजबरीने सह्या घेतल्या जातात का? असं काही घडलंय का विचारलं असता मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, फाइल बळजबरीने समोर आणुून सह्या केल्याचं घडलं नाहीय. स्टे देणं, निलंबन करणं, शहानिशा करून दिलासा देण्याची प्रक्रिया होती. सह्या करून द्या, प्रक्रिया नंतर करू असं कधीच नाही झालंय. जाब जबाब करूनच कार्यवाही केली जाते..मंत्रिपदासाठी किंवा पक्षांतर्गत वाद यातून तुम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न होतोय का अशी विचारणा केली असता मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, असं काहीही नाही आणि मला तसं आजिबात वाटत नाही. माझा कोणावरही असा संशय नाहीय. माझ्याबाबत कुणी मुद्दाम केलंय असंही नाही. माझं कुणाशीही वैमनस्य नसल्यानं असा प्रकार कुणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही..चूक नसतानाही प्राचार्यांकडून सर्वांसमोर पाईपने मारहाण, अपमान जिव्हारी; १९ वर्षीय विद्यार्थ्यानं संपवलं आयुष्य.बदनामी करणारं कुणी नाहीझिरवाळ म्हणाले की, मंत्रिमंडळातून कुणाला काढायचं आणि दुसऱ्याला द्यायचं हे मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात असतं. मुख्यमंत्र्यांनी माझं काम पाहिलंय. त्यांच्या मनात माझ्याविषयी किंतू परंतू असण्याचं कारण नाही. स्वपक्षातही असं कुणी बदनामी करणारं नाही..सुनेत्रा पवारांशी चर्चाराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. तेव्हा काय घडलं हे सांगताना मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, सुनेत्राताई पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली असं काही नाही. त्यांनी सूचना केल्या असं म्हणता येईल. जर मंत्रालयात असा प्रकार घडला असेल तर सखोल चौकशी व्हावी अशी त्यांची भूमिका आहे..कुणी अडकवतंय का?मंत्रालयात लाचखोरी प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट बोलणं झालेलं नाही. मात्र त्यांच्याशी बोलणार असल्याचंही मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितलं. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रतिक्रियेवरही झिरवाळ यांनी बोलताना म्हटलं की, सहाव्या मजल्यावरून तिसऱ्या मजल्यावर कारवाई झालीय हे ताई म्हणाल्या असतील. पण आम्ही एकत्र काम केलंय. २००४ पासून सर्वच पक्षासोबत काम केलंय. ते काम करताना प्रत्येकानं माझा अनुभव घेतलाय. मी चुकीचं करणार नाही हे त्यांना माहितीय. त्यामुळे मला कुणी गोवणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.