मंत्री सामंत साहेब कसा वाढायचा 'युपीएससी'त महाराष्ट्राचा टक्का ! सर्व्हर डाऊनमुळे कॉमन एन्ट्रान्स टेस्टला अडथळा

सोलापूर : 'युपीएससी' परीक्षेत महाराष्ट्राचा टक्‍का वाढावा, राज्यातील सर्वसामान्य कुटुंबातील होतकरू, गरीब विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत संधी मिळावी या हेतूने दरवर्षी कॉमन एन्ट्रान्स टेस्टद्वारे 540 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. त्यांचा एक वर्षाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून दिला जातो. त्याची आज सकाळी दहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत ऑनलाइन परीक्षा होत आहे. मात्र, सर्व्हर डाउन आणि एररमुळे अजूनही विद्यार्थी परीक्षा देतच आहेत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत साहेब अशा प्रकारानंतर कसा वाढेल युपीएससी परीक्षेत महाराष्ट्राचा टक्‍का असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. सामुहिक कॉपीचा संशय; फेरपरीक्षेची मागणी

दरवर्षी राज्यातील मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक व अमरावती या सहा जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट घेतली जाते. त्यासाठी 12 ते 20 हजारांपर्यंत विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यातून 540 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. यंदा कोरोनामुळे ही परीक्षा ऑनलाइन घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, त्यातील अडथळ्यांकडे लक्ष न दिल्याने होतकरू, हुशार विद्यार्थ्यांना आता नापास होण्याची भिती वाटू लागली आहे. तर दुसरीकडे अनेकांनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या माध्यमातून उत्तरे शोधून पेपर सोडविल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा ऑफलाइन पध्दतीने परीक्षा घ्यावी, अन्यथा अन्याय झालेले विद्यार्थी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही दिला जात आहे. ऑनलाइन परीक्षेसाठी राज्यभरातून सुमारे 12 ते 15 हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. सकाळी दहा वाजता पेपर द्यायला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचा एकच पेपर अजून संपलेला नाही. एकूण 90 गुणांच्या पेपरसाठी तीन तासांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, सर्व्हर डाउनमुळे वेळ वाढवून देऊनही तोच प्रॉब्लेम येत असल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. स्पर्धा परीक्षेचे स्वप्न उराशी बाळगून खर्च न पेलवणाऱ्या कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी ही परीक्षा देत आहेत. मात्र, खासगी कंपनीच्या माध्यमातून होणाऱ्या या परीक्षेत अडचणींचा सामाना त्या विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. ठळक बाबी... स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर (एसआयएसी) परीक्षा देण्यास सर्व्हरचा अडथळा

सकाळी दहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत होती कॉमन एन्ट्रान्स टेस्टची वेळ

दोनशे गुणांचा एक कॉमन पेपर होता; परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मेरिट झालेल्यांची 22 मार्चला होती मुलाखत

सकाळी दहा वाजल्यापासून टेस्ट सोडविण्यासाठी बसूनही 90 पैकी पाच प्रश्‍न सोडविता आले

सर्व्हर डाऊनमुळे (एरर) दुपारी एक वाजता संपणारा पेपर अजूनही आहे सुरु

एक-दोन प्रश्‍न सोडविल्यानंतर पुढील प्रश्‍नावर जाताना अथवा मागे जाताना वारंवार एरर येतोय

लॉगआउट करूनही एरर कायम; विद्यार्थी चिंतेत, एरर येऊनही वेळ वाढवून मिळत नाही

'युपीएससी' परीक्षेत महाराष्ट्राचा टक्‍का वाढावा म्हणून राज्यातील सहा केंद्रांवर घेतली जाते दरवर्षी परीक्षा

कोरोनामुळे यंदा ही परीक्षा (कॉमन एन्ट्रान्स टेस्ट) प्रथमच ऑनलाइन घेतली जातेय

राज्यभरातून 540 विद्यार्थ्यांची केली जाते गुणवत्तेवर निवड; पात्र विद्यार्थ्यांना एक वर्षाचा स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचा मिळतो सरकारकडून खर्च

Web Title: Minister Samant Saheb How to increase Maharashtra's percentage in 'UPSC'! Common Entrance Test interrupted due to server down