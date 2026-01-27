महाराष्ट्र बातम्या

'कोर्टाने आदेश दिला म्हणून शरण आलो', जामीनावर बाहेर येताच मंत्रिपुत्राची पुन्हा 'दादागिरी'

Vikas Gogawale : शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री भरत गोगावले यांचा पुत्र विकास गोगावले हा महाड नगरपालिका राड्या प्रकरणी पोलिसांना शरण गेला होता. आता जामीनावर सुटका झाल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा विरोधकांना डिवचलं आहे.
सूरज यादव
महाड नगरपालिका निवडणुकीत मतदानावेळी मतदान केंद्रावर राडा केल्यानं मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी कोर्टाने फटकारल्यानंतर विकास गोगावलेंसह १३ जण पोलिसाना शरण गेले होते. त्यांची दोन दिवस पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. आता दोन दिवसांनी त्यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर तुरुंगातून सुटका झालीय. यानंतर विकास गोगावले राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहताना दिसतायत.

