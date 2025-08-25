MLA Rohit Pawar : शिरसाटांचा तत्काळ राजीनामा घ्या; बेकायदा जमीन वितरणप्रकरणी रोहित पवार यांची मागणी

मुंबई - 'सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा जमीन देत हजार कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेऊन शिरसाट यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी केली. .पुराव्यांसाठी बॅगभर कागदपत्रे त्यांनी माध्यमांसमोर सादर केली. रोहित पवार यांनी आज पुन्हा मुंबईत पत्रकार परिषद घेत शिरसाट यांना लक्ष्य केले. बिवलकर कुटुंबांचा १९९३ चा अर्ज, सिडकोने फेटाळलेले आधीचे चार अर्ज, विधी व न्याय विभागाचा अहवाल, नगर विकास विभागाने एक मार्च २०२४ रोजी सिडकोला दिलेले पत्र, सिडकोचा ठराव आणि सिडकोचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र असे सर्व पुरावे माध्यमांसमोर दाखवत शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. बिवलकरांचा अर्ज सिडकोने चार वेळा फेटाळल्याचे त्यांनी सांगितले..‘बारा हजार पानांचे पुरावे देणार’सिडकोचे अध्यक्ष असताना शिरसाट यांनी हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. याबाबत पुरावे आम्ही सादर केले असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमच्यावरच टीका केली. मात्र आम्हाला दिलेल्या बुद्धीचा वापर करूनच भ्रष्टाचार बाहेर काढला, असा टोला पवार यांनी शिंदे यांना लगावला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुराव्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आम्ही त्यांना १२ हजार पानांचे पुरावे देणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.