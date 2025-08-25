महाराष्ट्र बातम्या

MLA Rohit Pawar : शिरसाटांचा तत्काळ राजीनामा घ्या; बेकायदा जमीन वितरणप्रकरणी रोहित पवार यांची मागणी

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा जमीन देत हजार कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे.
मुंबई - 'सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला बेकायदा जमीन देत हजार कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेऊन शिरसाट यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी,’ अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी केली.

