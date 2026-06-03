Abdul Sattar: अब्दुल सत्तारांची नाराजी दूर, मुलाचा उमेदवारी अर्ज उद्या माघारी घेणार

Maharashtra MLC Election Updates: छत्रपती संभाजीनगर-जालना विधानपरिषद निवडणुकीच्या जागेवरून निर्माण झालेला तिढा आणि बंडखोरीमुळे नाराज झालेले आमदार अब्दुल सत्तार यांनी बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली आहे. या बैठकीत सत्तारांची नाराजी दूर झाल्याचे समजते असून, त्यांचा मुलगा समीर सत्तार उमेदवारी अर्ज मागे घेतील, असे स्पष्ट संकेत अब्दुल सत्तार यांनी दिले. .आमची जी नाराजी होती ती मुख्यमंत्र्याकडे मांडली आहे व त्यांनी मधला मार्ग काढला असल्याचे सत्तार यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. भाजप शिवसेना पक्ष संपवू पाहात आहेत. त्यांनी आधी आमचे हात पाय तोडले, आता तर मुडकंच उडवेल', असा खळबळजनक आरोप शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केला होता..याचे मोठे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटले होते तसेच भाजपचे नेतेही सत्तार यांच्यावर तुटून पडले. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे बुधवारी ‘वर्षा’वर सत्तार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार विधान परिषद निवडणुकीत आपण महायुतीचा धर्म पाळणार आहोत. समीर सत्तार यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात येईल, असे सत्तार यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.