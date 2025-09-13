महाराष्ट्र बातम्या

मनपा निवडणुकीपूर्वी मनसेला मोठा धक्का! प्रकाश महाजन यांचा पक्षाला 'जय महाराष्ट्र', कारण काय?

MNS Leader Prakash Mahajan Quits Party Before Civic Elections : गेल्या काही दिवसांपासून प्रकाश महाजन पक्षात नाराज असल्याच्या चर्चा होत्या. नारायण राणे यांच्याशी झालेल्या वादानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह पक्ष नेतृत्व त्यांच्यावर नाराज असल्याचेही बोलले जात होते.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) आगामी मनपा निवडणुकीपूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते प्रकाश महाजन यांनी पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी एका व्हिडीओद्वारे याबाबत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी निर्णयामागील कारणेही स्पष्ट केली. पक्षात आपल्यावर अन्याय होत असून प्रत्येक बाबतीत आपल्याला डावलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितलं . या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

