घरातली भांडण आहेत, नाराजीवरुन वसंत मोरे यांची प्रतिक्रिया

पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांची आज रविवारी (ता.२२) सभा पार पडली. यात त्यांनी अयोध्या दौरा का स्थगित केला या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. बोलण्यापुरतचं हिंदुत्व असा टोला राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगावला आहे. सभेनंतर पक्षाचे नेते वसंत मोरे (Vasant More) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अजूनही नाराज आहात का ? असा प्रश्न मोरे यांना विचारला असता म्हणाले, घरातली भांडणं आहेत. (MNS Leader Vasant More Says Quarrels In Home)

ती बसून मिटवायची तर बसून बोलतील आणि सर्व मिटेल. नाराज असण्याचे कारण नाही. साहेबांच्या तब्येतीचा विषय हा सर्वात महत्त्वाचा असून घरातली भांडण कोणाला जर खरच मिटवायची असेल तर बसून बोलतील आणि सर्वकाही मिटेल. सभा जोशपूर्णच झाली. तुम्ही सर्वांनी पाहिली. साहेबांच दुखण बरं झाल्यावर अजून जोशाने काम होईल, असे वसंत मोरे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा: मुख्यमंत्र्यांच्या फोन कॉलनंतर वसंत मोरे राज ठाकरेंच्या भेटीला, म्हणाले...

शनिवारी वसंत मोरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करुन काही प्रश्नांची उत्तरे दिली. राज ठाकरे यांच्या सभेपूर्वी फेसबुक लाईव्ह करण्यात आले. आज आपल्या समर्थकांसह मोरे यांनी सभेला हजेरी लावली.