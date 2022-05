राज ठाकरेंना कोरोनाची लागण, पुढे ढकलली शस्त्रक्रिया

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कोरोना डेड सेलमुळे त्यांची शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली असून उद्या त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया होणार होती. पायाच्या शस्त्रक्रियेसाठी राज ठाकरे यांना लिलावती रुग्णालयात आज दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान या शस्त्रक्रियेपूर्वी करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे पुढे आले आहे. (MNS president Raj Thackeray found corona Positive the surgery on him was postponed)

राज ठाकरे यांना मागच्या काही दिवसात ठाणे, औरंगबाद आणि पुणे येथे सभा घेतल्या होत्या, पुण्यातील सभेत त्यांनी त्यांच्या शस्त्रक्रियेबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर आज ते लीलावती रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र शस्त्रक्रियेपूर्वीच्या तपासण्यांतून त्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचं समोर आलं आहे. या आधी देखील राज ठाकरे यांना कोरोना झाला होता. दरम्यान कोविड डेड सेलमुळे ॲनेस्तेशीया देऊ शकत नसल्यामुळे लिलावती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी राज ठाकरे यांची शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मनसेचे सचिव सचिन मोरे यांनी दिली आहे.

मागच्या काही दिवसांपासून राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याची चर्चा सुरू होती, मात्र उत्तर प्रदेशच्या भाजप खासदाराने विरोध केल्यानंतर राज ठाकरे यांनी त्यांचा अयोध्या दौरा स्थगीत केला होता. तसेच यानंतर राज ठाकरे यांना मनसे कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा तो एक सापळा होता असे सांगितले होते. तसेच पुण्यातील सभेत बोलताना त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीसंबंधी देखील माहिती दिली होती. तसेच राज्यातील जनतेसाठी एक पत्रक देणार असल्याचे देखील सांगितले होते.

