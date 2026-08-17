Model Antara Banerjee FIR : अभिनेत्रीचा धावत्या ट्रेनमध्ये RPF जवानावर रेझर ब्लेडने हल्ला; आधी स्वत:चे कपडे काढले अन् मग...

Model Antara Soham Banerjee Faces FIR Over Alleged RPF Attack With Razor Blade : चित्रपटसृष्टीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मॉडेल अंतरा सोहम बॅनर्जी हिच्यावर प्रवासादरम्यान आरपीएफ जवानावर रेझर ब्लेडने हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही घटना १२ ऑगस्ट रोजी बोरीवली आणि डहाणू दरम्यान धावत्या ट्रेनमध्ये घडली. या प्रकरणी तिच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, नंतर नोटीस बजावून तिला जामिनावर सोडण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, अंतरा शूटिंगसाठी सुरतला जात होती. तिच्याकडे स्लीपर क्लासचे तिकीट होते. मात्र, ती एसी डब्यात जाऊन बसली. यानंतर एसी डब्यातील प्रवाशांसोबत तिचा वाद झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी टीसीने आरपीएफला माहिती दिली. आरपीएफचे सहाय्यक उपनिरीक्षक यामिनीकांत मिश्रा आणि कॉन्स्टेबल राजेश कुमार यांनी घटनास्थळी पोहोचून परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला..पोलिसांच्या माहितीनुसार, वाद वाढल्यानंतर अंतराने स्वतःचे कपडे काढले आणि रेझर ब्लेड बाहेर काढून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत उपनिरीक्षक मिश्रा जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, डब्यातून बाहेर पडण्यासाठी तिने खिडकी तोडण्याचाही प्रयत्न केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. त्यानंतर तिला डहाणू स्थानकावर उतरवून रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बोरीवली रेल्वे पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले.१३ ऑगस्ट रोजी अंतराविरोधात शासकीय कर्मचाऱ्यावर हल्ला, सुरक्षेला धोका निर्माण करणे आणि अधिकाऱ्यांचा अपमान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. .Mumbai Crime : लोकलमधील मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल; आरोपी १२ तासांत ताब्यात.‘कसौटी जिंदगी की’ अभिनेत्रीचे स्पष्टीकरणदरम्यान, ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम अभिनेत्री अंतरा बॅनर्जीला अटक झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली होती. मात्र, नाव एकसारखे असल्याने हा गैरसमज झाल्याचे अभिनेत्रीच्या टीमने स्पष्ट केले. एफआयआरमधील महिला ही ठाण्यातील रहिवासी मॉडेल अंतरा सोहम बॅनर्जी असून, तिचा अभिनेत्रीशी कोणताही संबंध नसल्याचे अधिकृत निवेदनातून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.