महाराष्ट्र बातम्या

Monsoon Update : मॉन्सूनची वाटचाल मंदावली; महाराष्ट्रात पावसासाठी अजून प्रतीक्षा, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर

IMD Forecast : मॉन्सूनने ६ जूनला तळकोकणात प्रवेश करून रत्नागिरी, सातारा, सोलापूरपर्यंत प्रगती केली. पुढील हालचालीसाठी आणखी काही दिवस लागणार असून प्रगती संथच राहू शकते.किनारपट्टी भागात पावसात वाढ आणि त्याआधी वादळी पावसाची शक्यता आहे.
Monsoon Progress India

Monsoon Progress India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मॉन्सूनची बुधवारी अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर अशा दोन्ही बाजूंनी प्रगती झाली नाही. सध्या हवामान अनुकूल नसल्याने मॉन्सूनची प्रगती संथपणे सुरू आहे. तीन ते चार दिवसांत मॉन्सून महाराष्ट्रातील आणखी काही भागांसह पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रवेश करू शकतो, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
IMD
monsoon update
Maharashtra Weather Alert