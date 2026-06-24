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Maharashtra Rain Update : पावसाची दमदार सलामी; मुंबई, कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

उत्तर कोकण आणि लगतच्या मध्य महाराष्ट्रात पावसाने दमदार हजेरी लावली असताना मॉन्सूनने बुधवारी संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले.
Pune Rain Water

Pune Rain Water

sakal

सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
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पुणे - उत्तर कोकण आणि लगतच्या मध्य महाराष्ट्रात पावसाने दमदार हजेरी लावली असताना मॉन्सूनने बुधवारी संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. मुंबईसह राज्याच्या अनेक भागांमध्ये मंगळवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस होत असून, आज पाऊस कायम होता. या पहिल्या पावसामध्ये नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागल्यामुळे, चिंताग्रस्त झालेल्या चेहऱ्यांवर दिलासा झळकला आहे. दरम्यान, येत्या दोन दिवसांत कोकणासह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता ‘आयएमडी’ने वर्तविली आहे.

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