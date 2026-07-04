Raigad News: पर्यटकांचा हिरमोड! देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हिणी घाट बंद; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

पाली : पावसाळी हंगामात पुणे आणि मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील देवकुंड धबधबा, सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हिणी घाट या पर्यटन स्थळांवर सुरक्षेच्या कारणास्तव पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. माणगाव उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे पर्यटक व व्यावसायिकांचा हिरमोड झाला आहे. .माणगाव उपविभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ (पूर्वीचे फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४) अन्वये हा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. हा आदेश १ जुलै २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीसाठी लागू राहणार आहे..माणगाव पोलीस निरीक्षकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, मौजे भिरा गावच्या हद्दीतील देवकुंड धबधबा, तसेच सणसवाडी गावच्या हद्दीतील सिक्रेट पॉईंट आणि ताम्हिणी घाट हा परिसर अत्यंत नैसर्गिक व दुर्गम भागात आहे..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .या ठिकाणी पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक प्रशासनाकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशिक्षित आपदा मित्र किंवा स्वयंसेवकही उपलब्ध नाहीत. मागील काही वर्षांत या ठिकाणी अनेक दुर्दैवी आणि गंभीर दुर्घटना घडल्या आहेत. सन २०१७ च्या पावसाळ्यात येथील नदीच्या प्रवाहात ४ पर्यटक वाहून गेले होते, तर अचानक पाण्याचा जोर वाढल्याने सुमारे ५५ पर्यटक पात्रात अडकले होते..सन २०१८ मध्ये मनाई आदेश संपल्यानंतर ३ पर्यटकांचा, तर सन २०२२ मध्ये एका पर्यटकाचा पाण्यात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला होता. याशिवाय ताम्हाणी घाटात तीव्र उतार, धोकादायक वळणे आणि दरड कोसळण्याची शक्यता असल्यामुळे पर्यटकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून मानवी जीवित व आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत..Missing Link : मिसिंग लिंकवर खड्डेच खड्डे, पहिल्या पावसानेच कामाची पोलखोल; प्रशासनाकडून पॅचवर्क, VIDEO VIRAL.पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटकाप्रशासनाने घेतलेल्या या कडक निर्णयामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुटणार असला, तरी दुसरीकडे याचा स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसणार आहे. पावसाळ्याच्या या तीन ते चार महिन्यांत येथील स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक, गाईड्स, छोटे दुकानदार, वाहतूकदार आणि होमस्टे चालक मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उत्पन्न मिळवत असतात. या पर्यटन बंदीमुळे स्थानिक रोजगारावर आणि अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होणार असल्याने व्यावसायिक चिंतेत आहेत. सुरक्षित पर्यटन केल्यास या ठिकाणी पर्यटनाला बहर येऊ शकतो असेही त्यांचे म्हणणे आहे..या आदेशानुसार धबधबा, तलाव, धरण आणि आजूबाजूच्या १ किलोमीटर परिसरात खालील बाबींवर कडक कायदेशीर बंदी असेल:नैसर्गिक धबधब्याच्या परिसरात मद्यपान करणे, मद्यधुंद अवस्थेत प्रवेश करणे, मद्य बाळगणे, वाहतूक करणे किंवा उघड्यावर मद्यसेवन करणे.धोकादायक वळणे, धबधबे आणि दऱ्यांचे कठडे या ठिकाणी सेल्फी काढणे, रिल्स बनविणे किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे चित्रीकरण व फोटोग्राफी करणे.वेगाने वाहणाऱ्या किंवा खोल पाण्यात उतरणे आणि पोहणे तसेच धबधब्याच्या धोकादायकरित्या पडणाऱ्या पाण्याच्या झोताखाली बसणे.रहदारीच्या व धोकादायक ठिकाणी वाहने थांबवणे, अतिवेगाने व बेदरकारपणे वाहने चालवून इतर वाहनांना ओव्हरटेक करणे..सार्वजनिक ठिकाणी खाद्यपदार्थ, कचरा, प्लास्टिक व काचेच्या बाटल्या किंवा थर्माकोलचे साहित्य उघड्यावर इतरत्र फेकणे.पर्यटनस्थळी येणाऱ्या महिलांची छेडछाड करणे, टिंगळटवाळी करणे, असभ्य वर्तन किंवा अश्लील हावभाव करणे.सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात संगीत यंत्रणा, डीजे सिस्टीम किंवा गाड्यांमधील स्पीकर व वूफर वाजवून ध्वनी प्रदूषण करणे.अत्यावश्यक सेवा वगळता धरण, तलाव व धबधब्याच्या १ किलोमीटर परिसरात दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी व सहा चाकी वाहनांना प्रवेश करणे.स्थानिक प्रशासनाने पर्यटकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले असून, आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.