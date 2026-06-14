Monsoon Update : कोकणात अडकलेला मान्सून पुढे सरकणार, पण मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार? हवामान विभागाकडून अपडेट जारी

मान्सूनची गती ६ जूनपासून संथ झाली असून, तो सध्या कोकणात अडकला आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, पुढील चार ते पाच दिवसांत परिस्थिती अनुकूल होऊन मान्सून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुंबईत त्याच्या पूर्ण आगमनासाठी २० जूनपर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता हवामान अभ्यासकांनी वर्तवली आहे. .IMD च्या रविवारी (१४ जून) प्रसिद्ध केलेल्या बुलेटिननुसार, मान्सूनची उत्तर सीमा (Northern Limit of Monsoon) अजूनही १८°N/६०°E, १८°N/६५°E, १८°N/७०°E, हरणाई, सोलापूर, हैदराबाद, भद्राद्री कोथागुडेम, कलिंगपट्टणम, पारादीप, बारीपदा, पुरुलिया, धनबाद, मुझफ्फरपूर आणि २८.३°N/८३°E या भागांतून जात आहे. .हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे की, पुढील ४-५ दिवसांत मान्सून महाराष्ट्राच्या आणखी काही भागांत, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार आणि दक्षिण छत्तीसगडमध्ये पुढे सरकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे. .Monsoon Update: मान्सून अचानक थांबला! महाराष्ट्रात पाऊस कधी? मुंबई-पुणेकरांची प्रतीक्षा वाढली, हवामान विभागाची मोठी माहिती. प्रवास संथयंदा मान्सून ४ जून २०२६ रोजी केरळमध्ये दाखल झाला. केरळ व कर्नाटक किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस झाला, तर गोव्यात ५ जून रोजीच तो पोहोचला. मात्र, दक्षिण कोकणात पोहोचल्यानंतर त्याची गती मंदावली. पश्चिम किनारपट्टीवर मान्सूनची उत्तर सीमा गेल्या चार दिवसांपासून हर्णेमध्ये रेंगाळली आहे.सामान्यतः केरळमधील आगमनानंतर सुमारे १० दिवसांत मुंबईत मान्सून दाखल होतो. यंदा नियमित तारीख ११ जून होती, परंतु प्रत्यक्षात लक्षणीय विलंब झाला आहे..Monsoon Delay India : चिंता वाढली ! मान्सून आता केरळमध्ये ४ जूनला पोहोचणार, महाराष्ट्रात आगमन कधी? हवामान विभागाचा नवा अंदाज जाहीर .मुख्य कारणेहवामान तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम किनारपट्टीवर (कोकण) मान्सूनचा प्रवाह तीव्र करण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात मध्य व उत्तर भागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होणे आवश्यक आहे. मात्र, २० जूनपर्यंत अशा पट्ट्याची शक्यता कमी आहे. याशिवाय, अफगाणिस्तानकडून येणारे गरम आणि कोरडे वारे मान्सूनच्या प्रगतीला रोखत आहेत. हे वारे कमी झाल्यानंतर मान्सून वेग पकडेल, असे हवामान अभ्यासकांनी सांगितले “मुंबईसह महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात मान्सून दाखल होण्यासाठी थेट २० जून उजाडण्याची शक्यता आहे,” असे तज्ज्ञांचे मत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.