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Monsoon Update : कोकणात अडकलेला मान्सून पुढे सरकणार, पण मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात कधी पोहोचणार? हवामान विभागाकडून अपडेट जारी

IMD Forecast 2026 : मान्सूनची उत्तर सीमा सध्या महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधून स्थिर अवस्थेत आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा नसल्यामुळे मान्सूनचा वेग कमी झाला आहे.अफगाणिस्तानकडून येणारे गरम व कोरडे वारेही मान्सूनच्या प्रगतीत अडथळा ठरत आहेत.
Dark monsoon clouds hovering over the Konkan

Dark monsoon clouds hovering over the Konkan

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मान्सूनची गती ६ जूनपासून संथ झाली असून, तो सध्या कोकणात अडकला आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने दिलेल्या ताज्या अंदाजानुसार, पुढील चार ते पाच दिवसांत परिस्थिती अनुकूल होऊन मान्सून महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुंबईत त्याच्या पूर्ण आगमनासाठी २० जूनपर्यंत वाट पाहावी लागण्याची शक्यता हवामान अभ्यासकांनी वर्तवली आहे.

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