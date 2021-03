राज्यात पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक ! आज 15 हजार 817 नवीन रुग्ण

मुंबई, 12 : आज शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्यात 15 हजार 817 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या 22 लाख 82 हजार 191 झाली आहे. आज राज्यात 11 हजार 344 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. राज्यात आजपर्यंत एकूण 21 लाख 17 हजार 744 करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 92.79 % एवढे झाले आहे. राज्यात आज रोजी एकूण 1,10,485 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महत्त्वाची बातमी : क्राईम ब्रांचमधून बदली झाल्यानंतर वादग्रस्त अधिकारी सचिन वाझे आता दिसणार 'या' विभागात दरम्यान राज्यात आज 56 करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. आज नोंद झालेल्या एकूण 56 मृत्यूंपैकी 32 मृत्यू हे मागील 48 तासातील तर 8 मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित 16 मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. या १६ पैकी पुणे - 7, ठाणे - 6, नागपूर - 2 आणि परभणी-1 असे आहेत. महत्त्वाची बातमी : कोरोनातही जल्लोषात साजरा केला 'शेहनशहा' बैलाचा वाढदिवस, YouTube ची लिंक पाहून पोलिस आले घरी सध्या राज्यातील मृत्यूदर 2.31 % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या 1 कोटी 73 लाख 10 हजार 856 प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी 22 लाख 82 हजार 191 (13.18 टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात 5 लाख 42 हजार 693 व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर 4 हजार 884 व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. more than 15 thousand 800 new covid 19 patients detected in maharashtra

