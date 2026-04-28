मोठी बातमी! खासदार बजरंग सोनवणेंच्या कारला भीषण अपघात, भरधाव दुचाकीने दिली धडक, एक जखमी

खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या कारचा अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. भरधाव वेगाने येणाऱ्या दुचाकीने मागून जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाला, अशी माहिती मिळत आहे. या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या अपघातात खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या गाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खासदार बजरंग सोनवणे बीडहून केजच्या दिशेने प्रवास करत होते. दरम्यान, त्यांचा ताफा मस्साजोग येथील बसस्थानकाजवळ काही वेळासाठी थांबला होता. याच वेळी भरधाव वेगात आलेल्या दुचाकीने त्यांच्या गाडीला मागून जोरदार धडक दिली. सुदैवाने त्या क्षणी बजरंग सोनवणे गाडीत नव्हते, त्यामुळे त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. मात्र, त्यांच्या कारच्या काचा फुटल्या असून वाहनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Dhakna Accident: देवदर्शनानंतर परतताना काळाचा घाला! ढाकना येथील भीषण अपघातात मामा, भाचा ठार; वडिलांना कळलं अन् छातीत कळ...अपघातानंतर परिसरात काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. जखमी दुचाकीस्वाराला तातडीने मदत करून रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत अपघाताचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे. या अपघातामुळे वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.