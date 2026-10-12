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MPSC विद्यार्थ्यांचं आंदोलन मागे, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष सक्तीच्या रजेवर; मध्यरात्री घडामोडी, पुण्यात आंदोलकांचा जल्लोष

MPSC Student Protest एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली असून त्याचे सचिव आयएएस तुकाराम मुंढे असणार आहेत. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.
MPSC Chairman on Leave Until Paper Leak Inquiry Ends

MPSC Chairman on Leave Until Paper Leak Inquiry Ends

Esakal

सूरज यादव
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एमपीएससी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन सुरू होतं. अखेर या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. मंत्री शिवेंद्र राजे यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. चौकशी समिती स्थापन करण्यात आलीय. त्या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासनही शिवेंद्र राजेंनी दिलं. चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

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