MPSC Paper Leak: परीक्षा झाली, मुलाखतीही झाल्या; मग MPSC ने संपूर्ण भरतीच का रद्द केली? पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) औषध निरीक्षक, गट-ब, अराजपत्रित या पदासाठीची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोगाने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ही माहिती दिली. परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत प्राप्त तक्रारी, त्यानंतर झालेली प्राथमिक चौकशी आणि पोलिसांकडून प्राप्त अहवाल यांचा विचार करून आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे..परीक्षा मार्चमध्ये, मुलाखती जुलैमध्येऔषध निरीक्षक, गट-ब, अराजपत्रित पदासाठी औषध प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत २९ जुलै २०२५ रोजी जाहिरात क्रमांक ११६/२०२५ प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार २२ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ऑनलाइन पद्धतीने चाळणी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल २२ जून २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आला.चाळणी परीक्षेनंतर मुलाखतीसाठी ५०६ उमेदवार पात्र ठरले होते. या उमेदवारांच्या मुलाखती १ जुलै ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या. २२ जुलै रोजी सायंकाळी मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर औषध निरीक्षक पदासाठी पात्र ठरणाऱ्या ४८५ आणि अपात्र ठरणाऱ्या ३, अशा एकूण ४८८ उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली होती..परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका मिळाल्याची तक्रारदरम्यान, २२ ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत आयोगाला ई-मेलद्वारे तसेच काही लोकप्रतिनिधींकडून चाळणी परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजेच २० मार्च २०२६ रोजी काही उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा आणि ती सोशल मीडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून प्रसारित झाल्याचा दावा तक्रारींमध्ये करण्यात आला होता.या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोगाने २९ जुलै २०२६ रोजी मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांच्याकडे चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेने केलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सादर करण्यात आला.पोलिसांच्या प्राथमिक अहवालात एका उमेदवारास परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचे आणि त्याचा त्या उमेदवाराला लाभ झाल्याचे चौकशीत दिसून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकीची मोठी झेप! नेहा पिसाळ राज्य कर निरीक्षकपदी, जिद्दीला मिळाली यशाची पावती...गैरप्रकारामुळे संपूर्ण भरती रद्दपरीक्षेची गोपनीयता, अखंडता, पारदर्शकता आणि निष्पक्षता तसेच आयोगावरील सर्वसामान्य उमेदवारांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने आयोगाने ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.आता औषध निरीक्षक, गट-ब, अराजपत्रित पदासाठी नव्याने फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. फेरपरीक्षेची तारीख आणि अन्य तपशील स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..पेपरफुटीविरोधात आवाज उठवणारे काँग्रेस नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला हे यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही आणि पेपरफुटीविरोधातील लढा सुरूच राहील, असेही वड्डेट्टीवार यांनी म्हटले आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकराची कमाल! प्रसाद थोरवेंची MPSC मध्ये दमदार झेप, भावंडांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.