महाराष्ट्र बातम्या

SET Date Change: एमपीएससी परीक्षा व आषाढी वारीमुळे राज्यस्तरीय सेट परीक्षा २६ जुलैऐवजी ६ सप्टेंबरला; विद्यार्थ्यांच्या मागणीला विद्यापीठाची मान्यता

एमपीएससी परीक्षा व आषाढी वारीमुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी २६ जुलैची राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा आता ६ सप्टेंबरला; अंतिम तारखेचा निर्णय पुढील १५ दिवसांत
Savitribai Phule Pune University announced the revised schedule to ensure that candidates do not miss the SET examination.

Savitribai Phule Pune University announced the revised schedule to ensure that candidates do not miss the SET examination.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा आणि आषाढी वारी या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची मागणी लक्षात घेता २६ जुलै रोजी होणारी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) आता सहा सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी बहुप्रतीक्षेत असणारी सेट परीक्षा आणखी लांबली आहे.

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