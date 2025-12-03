महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Exam Updates: एमपीएससी परीक्षा व नगरपंचायत मतमोजणी एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम

MPSC Exam and Nagar Panchayat Vote Counting: संयुक्त पूर्व गट ‘ब’ परीक्षा आणि नगरपंचायत मतमोजणी दोन्ही एकाच दिवशी 21 डिसेंबरला 2025 ला आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोधळ उडाला आहे
Monika Shinde
MPSC Exam and Nagar Panchayat Vote Counting Day Same: स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी २१ डिसेंबर २०२५ हा दिवस संभ्रमाचा ठरला आहे. कारण एमपीएससी आयोगाद्वारे घेण्यात येणारी संयुक्त पूर्व गट 'ब' परीक्षा आणि नगरपरिषद व नगरपंचायतची मतमोजणी ह्या दोन्ही घटना एकाच दिवशी पार पडणार आहे.

