'एमपीएससी'वरून, रोहित पवार, सत्यजित तांबेंचा सरकारला घरचा आहेर

मुंबई - एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय़ चुकीचा असल्याचं सांगतं आता महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनीच आता घरचा आहेर दिला आहे. 14 मार्चला होणारी एमपीएससीची परीक्षा अचानक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुण्यात नवी पेठेत विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत गर्दी केली असून परीक्षा 14 मार्चलाच घेण्यात यावी अशी मागणी करत त्यांनी ठिय्या मांडला आहे.

एमपीएससीच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे नेते सत्यजित तांबे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्यजित तांबे यांनी म्हटलं की, एमपीएससी मंडळानं, असा निर्णय घेणं चुकीचं आहे. या निर्णयाचा निषेध करतो. महिनोन महिने अभ्यास केलेला असतो. माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की त्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा.

कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनीही परीक्षा नियोजित वेळेनुसार घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी ट्विटरवरून म्हटलं की, यापुढं कोरोनामुळं कोणतीही गोष्ट न थांबवता कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळून आपल्याला पुढं जावं लागेल. त्यासाठी लोकही सहकार्य करतील असा विश्वास आहे. त्यानुसारच एमपीएससीची ची परीक्षाही झाली पाहिजे.

My quote on postponing MPSC exams. pic.twitter.com/cizLXGdP8r

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) March 11, 2021