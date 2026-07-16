महाराष्ट्र बातम्या

महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन, आयोगाचा मोठा निर्णय, मुख्य परीक्षेच्या तारखेतही बदल...

MPSC Group C Preliminary Exam : परीक्षेच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आला असून, पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तारखांत बदल करण्यात आल्या आहेत.
MPSC Group C Preliminary Exam 2026

MPSC Group C Preliminary Exam 2026

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा संगणक आधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय यापूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर आयोगाने हा निर्णय बदलला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा आता ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन (OMR आधारित) पद्धतीने होणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक आयोगाने प्रसिद्ध केलं आहे.

Loading content, please wait...
exam
MPSC Exam
mpsc
MPSC candidates

Related Stories

CM Devendra Fadnavis
MPSC has clarified that its Computer-Based Test (CBT) system is fully secure and protected against hacking and paper leaks.
MPSC Group C Recruitment 2026 Apply Online
Students protest against MPSC Group C online examination decision