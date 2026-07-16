महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन, आयोगाचा मोठा निर्णय, मुख्य परीक्षेच्या तारखेतही बदल...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा संगणक आधारित (CBT) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय यापूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर आयोगाने हा निर्णय बदलला आहे. त्यामुळे ही परीक्षा आता ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन (OMR आधारित) पद्धतीने होणार आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक आयोगाने प्रसिद्ध केलं आहे..आयोगाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, उमेदवारांची मागणी आणि प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेऊन संगणक प्रणालीवर आधारित (CBT) परीक्षा घेण्याचा निर्णय जुलै २०२७ अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. यासोबतच पूर्व आणि मुख्य परीक्षांच्या वेळापत्रकातही बदल करण्यात आला असून अर्ज करण्यासाठीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज भरू न शकलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..MPSC Prelims Reform: एमपीएससी पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा; विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी २०२७ पासून नवी पद्धत लागू.सुधारित वेळापत्रक आणि इतर महत्त्वाची माहिती आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उमेदवारांनी त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं आवाहन आयोगाकडून करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या संयुक्त पूर्वपरीक्षेतून उद्योग निरीक्षक पदाच्या ९, तांत्रिक सहाय्यक पदाच्या ३, कर सहाय्यक पदाच्या २८२, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (गट-क) पदाच्या ४६१ आणि लिपिक-टंकलेखक पदाच्या तब्बल १,८६४ जागा भरल्या जाणार आहेत..काही दिवसांपूर्वी आयोगाने ही परीक्षा ऑनलाईन (CBT) पद्धतीने घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या निर्णयाला विद्यार्थी आणि शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. ऑनलाईन परीक्षेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दूरच्या परीक्षा केंद्रांपर्यंत जाण्याचा आर्थिक आणि मानसिक ताण सहन करावा लागतो. तसेच तांत्रिक अडचणींमुळे गुणवंत आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ शकतं, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला होता. यासंदर्भात आयोगाकडे अनेक निवेदनेही देण्यात आली होती. या सर्व मागण्यांचा विचार करून आयोगाने परीक्षा पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचं विद्यार्थ्यांकडून स्वागत केलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.